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Зинченко: Хочу поблагодарить украинских военных. Без них мы бы не могли играть

Национальная сборная Украины
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Александр понимает, какую важную роль играют ВСУ

Зинченко: Хочу поблагодарить украинских военных. Без них мы бы не могли играть

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Полузащитник сборной Украины Александр Зинченко поблагодарил украинских военных перед матчем со сборной Англии в отборе Евро-2024.

– Я получил много поддержки от своих действующих и бывших одноклубников. Благодарен им за это. Пользуясь случаем, большое спасибо всем британцам за поддержку и помощь Украине и украинцам. Здесь живет много беженцев. Без вашей поддержки, нам было бы тяжело, поэтому очень благодарны вам.

В первую очередь хочу очень поблагодарить украинскую армию за этот прекрасный шанс играть в лучшую игру, выполнять работу, которую любим больше всего. Без них это точно не было бы возможным. На стадионе будет много украинских фанатов, также они будут смотреть матч по телевидению. Конечно, каждый ожидает этой игры, мы постараемся показать свой лучший футбол, чтобы заставить их улыбаться.

- Для тебя теперь еще более эмоционально воссоединиться с командой? Каким опытом делились твои товарищи по сборной?

- Думаю, в Украине нет ни одного человека, которого бы не задело террористическое вторжение. Это всегда особые моменты, когда мы собираемся командой, потому что у нас хороший коллектив. Чувствую себя здесь как дома, это моя вторая семья. Особенно сейчас, когда мы все вместе, играем в футбол – думаю, это лучшие ощущения. К сожалению, сейчас эти моменты по-своему особенные. Уже почти 397 дней с момента, когда террористы вторглись в нашу страну и начали этот 397-дневный ужас. Думаю, каждый в Украине потерял что-то – кого-то из окружения, дом, работу, имущество. Но каждый изменился с тех пор, несомненно, – сказал Зинченко.

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В статье: Национальная сборная Украины Александр Зинченко война с россией ВСУ
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Источник:
УАФ

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