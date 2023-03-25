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Национальная сборная Украины
Национальная сборная Украины

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Все игроки сборной приняли участие в тренировке перед матчем с Англией

Национальная сборная Украины
(1 голосов)

Травмированных нет

Все игроки сборной приняли участие в тренировке перед матчем с Англией

Фото Павла Кубанова - УАФ

Новина українською

Сборная Украины провела предматчевую тренировку накануне встречи с Англией в рамках квалификации Евро-2024. Об этом сообщает сайт УАФ.

Известно, что национальная команда готовилась в полном составе – все 25 игроков работали в общей группе. Это касается и Андрея Ярмоленко, приехавшего в расположение сборной с повреждением бедра.

Матч отбора к Евро-2024 против Англии состоится завтра, 26 марта. Стартовый свисток раздастся в 19.00 по киевскому времени.

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В статье: Национальная сборная Украины Национальная сборная Англии тренировка
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Источник:
Сайт УАФ

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