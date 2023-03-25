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Все игроки сборной приняли участие в тренировке перед матчем с Англией
Травмированных нет
Фото Павла Кубанова - УАФ
Сборная Украины провела предматчевую тренировку накануне встречи с Англией в рамках квалификации Евро-2024. Об этом сообщает сайт УАФ.
Известно, что национальная команда готовилась в полном составе – все 25 игроков работали в общей группе. Это касается и Андрея Ярмоленко, приехавшего в расположение сборной с повреждением бедра.
Матч отбора к Евро-2024 против Англии состоится завтра, 26 марта. Стартовый свисток раздастся в 19.00 по киевскому времени.
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