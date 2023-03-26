Национальная сборная Украины
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Без Ярмоленко и Попова. Ротань объявил заявку сборной Украины на матч против Англии
Остальные футболисты готовы к игре
УАФ/Павло Кубанов
Украина стартует в отборе на чемпионат Европы-2024. Первый матч "сине-желтые" проведут в Лондоне на "Уэмбли" против Англии.
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Текущий тренер сборной Украины Руслан Ротань определился с заявкой на поединок против "трех львов".
- Голкиперы: 1. Андрей Лунин, 12. Анатолий Трубин, 23. Никита Шевченко.
- Защитники: 2. Эдуард Соболь, 3. Александр Сваток, 4. Эдуард Сарапий, 13. Денис Мирошниченко, 16. Виталий Миколенко, 21. Александр Караваев, 22. Николай Матвиенко.
- Полузащитники: 5. Сергей Сидорчук, 6. Тарас Степаненко, 7. Михаил Мудрик, 8. Руслан Малиновский, 10. Евгений Коноплянка, 14. Виталий Буяльский, 15. Виктор Цыганков, 17. Александр Зинченко, 18. Артем Бондаренко, 19. Александр Пихаленок, 20. Георгий Судаков.
- Нападающие: 9. Роман Яремчук, 11. Артем Довбик.
Старт матча запланирован на 19:00 по киевскому времени.
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Источник:УАФ
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Комментарии (9)
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Скачков Леонід (Рівне)
26.03.2023 в 11:29
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MaximSK (Киев)
26.03.2023 в 10:59
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okolegko (Київ)
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Elektrikc (Львів)
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Elektrikc (Львів)
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Elektrikc (Львів)
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MaximSK (Киев)
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Elektrikc (Львів)
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MaximSK (Киев)
26.03.2023 в 12:01
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