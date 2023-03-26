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Без Ярмоленко и Попова. Ротань объявил заявку сборной Украины на матч против Англии

Национальная сборная Украины
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Остальные футболисты готовы к игре

Без Ярмоленко и Попова. Ротань объявил заявку сборной Украины на матч против Англии

УАФ/Павло Кубанов

Новина українською

Украина стартует в отборе на чемпионат Европы-2024. Первый матч "сине-желтые" проведут в Лондоне на "Уэмбли" против Англии.

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Текущий тренер сборной Украины Руслан Ротань определился с заявкой на поединок против "трех львов".

  • Голкиперы: 1. Андрей Лунин, 12. Анатолий Трубин, 23. Никита Шевченко.
  • Защитники: 2. Эдуард Соболь, 3. Александр Сваток, 4. Эдуард Сарапий, 13. Денис Мирошниченко, 16. Виталий Миколенко, 21. Александр Караваев, 22. Николай Матвиенко.
  • Полузащитники: 5. Сергей Сидорчук, 6. Тарас Степаненко, 7. Михаил Мудрик, 8. Руслан Малиновский, 10. Евгений Коноплянка, 14. Виталий Буяльский, 15. Виктор Цыганков, 17. Александр Зинченко, 18. Артем Бондаренко, 19. Александр Пихаленок, 20. Георгий Судаков.
  • Нападающие: 9. Роман Яремчук, 11. Артем Довбик.

Старт матча запланирован на 19:00 по киевскому времени.

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В статье: Украина Англия
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Источник:
УАФ

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Комментарии (9)
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Скачков Леонід (Рівне)
26.03.2023 в 11:29
Лунін-Сваток-Матвієнко-Миколенко-Караваєв-Степаненко-Зінченко-Маліновський-Мудрик-Циганков-Яремчук.2-0.
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0
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MaximSK (Киев)
26.03.2023 в 10:59
Правильно что без Попова, он очень рискованно играет, в этом матче привез бы пенальти либо красную карточку. Жаль что нет Забарного, в целом ощущается недостаток центральных защитников международного уровня.
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0
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okolegko (Київ)
26.03.2023 в 11:45
Не переймайся, з привозом пенальті та червоною карткою гарно впорається і Караваєв
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+1
0
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Elektrikc (Львів)
26.03.2023 в 11:50
Однозначно щось вчудить
0
0
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Elektrikc (Львів)
26.03.2023 в 10:42
У нас в захисті великі проблеми - пропустимо мінімум два, все залежить від функціоналу Стьопи. Повинні щось забити. Найкращий результат в цій ситуації - нічия.
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0
0
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Elektrikc (Львів)
26.03.2023 в 10:37
Трубін - Миколенко, ?, Матвієнко, ? - Мудрик, Зінченко, Степаненко, Малиновський, Циганков - Яремчук.
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MaximSK (Киев)
26.03.2023 в 11:02
Вместо Трубина надо выпускать Лунина, а вместо Яремчука Довбика, правым защитником точно выйдет Караваев.
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+1
0
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Elektrikc (Львів)
26.03.2023 в 11:26
Хто в центрі з Матвієнко?
0
0
MaximSK (Киев)
26.03.2023 в 12:01
Сваток
0
0

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