Зинченко: Готовы сражаться за тех, кто сейчас защищает нашу неньку

Полузащитник сборной Украины Александр Зинченко прокомментировал сегодняшний матч против сборной Англии:

“Каждая игра за сборную – это совсем другая история, потому что играть за сборную – это большая честь. На этом стадионе это будет даже с большими эмоциями. Уверен, что на матче будет полный стадион, многие наши украинцы, отличная атмосфера. Все мы с нетерпением ждем этой игры.

Настроение боевое. Все заточены на борьбу. Можно сказать, что каждый готов сразиться друг за друга и за нашу страну. За тех, кто сейчас защищает нашу неньку, за всех болельщиков. Думаю, это будет отличный матч.

Каждая игра – это тяжело. Здесь мне нечего добавить. Все мы знаем, насколько сборная Англии сильная команда. У нас тоже очень хорошая команда, отличный коллектив. У нас очень большой потенциал, как у команды, так и в индивидуальном плане. Сейчас очень много молодых игроков, но они готовы прямо сегодня давать результат. Потому давайте посмотрим, что будет завтра”, - сказал Зинченко.