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Зинченко: Готовы сражаться за тех, кто сейчас защищает нашу неньку
Александр ожидает, что на Уэмбли будет много украинских болельщиков
УАФ/Павло Кубанов
Полузащитник сборной Украины Александр Зинченко прокомментировал сегодняшний матч против сборной Англии:
“Каждая игра за сборную – это совсем другая история, потому что играть за сборную – это большая честь. На этом стадионе это будет даже с большими эмоциями. Уверен, что на матче будет полный стадион, многие наши украинцы, отличная атмосфера. Все мы с нетерпением ждем этой игры.
Настроение боевое. Все заточены на борьбу. Можно сказать, что каждый готов сразиться друг за друга и за нашу страну. За тех, кто сейчас защищает нашу неньку, за всех болельщиков. Думаю, это будет отличный матч.
Каждая игра – это тяжело. Здесь мне нечего добавить. Все мы знаем, насколько сборная Англии сильная команда. У нас тоже очень хорошая команда, отличный коллектив. У нас очень большой потенциал, как у команды, так и в индивидуальном плане. Сейчас очень много молодых игроков, но они готовы прямо сегодня давать результат. Потому давайте посмотрим, что будет завтра”, - сказал Зинченко.
Украина и Англия встретятся сегодня, 26 марта, в 19.00. Текущий тренер “сине-желтых” Руслан Ротань уже объявил заявку на эту игру.
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