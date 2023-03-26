Англия и Украина сыграют в домашних комплектах формы

Официальные представители сборных Англии и Украины решили, в каких комплектах формы команды проведут сегодняшний матч.

Сборная "трех львов" выйдет на поле "Уэмбли" в белых футболках и синих шортах. Голкипер сыграет в голубой форме.

Фото: УАФ

Подопечные Ротани тоже выйдут на поле в домашнем комплекте: желтой футболке и желтых шортах. Вратарь будет одет в зеленый комплект.

Фото: УАФ

Старт встречи запланирован на 19:00. Тренер сборной Украины Руслан Ротань уже объявил заявку на противостояние.