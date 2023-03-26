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Англия и Украина сыграют в домашних комплектах формы
Команды решили не отступать от классики
УАФ/Павло Кубанов
Официальные представители сборных Англии и Украины решили, в каких комплектах формы команды проведут сегодняшний матч.
Сборная "трех львов" выйдет на поле "Уэмбли" в белых футболках и синих шортах. Голкипер сыграет в голубой форме.
Подопечные Ротани тоже выйдут на поле в домашнем комплекте: желтой футболке и желтых шортах. Вратарь будет одет в зеленый комплект.
Старт встречи запланирован на 19:00. Тренер сборной Украины Руслан Ротань уже объявил заявку на противостояние.
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