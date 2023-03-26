Александр Караваев: Ротань хочет внушать уверенность игрокам. Есть определенное сходство с Шевченко

С тех пор как футболисты нашей национальной команды собрались вместе для подготовки к матчу с Англией прошло уже шесть дней. Этого времени было достаточно, чтобы сборники не только получили положительные эмоции после полугодовой паузы в выступлениях за главную футбольную команду страны, но и должным образом потренировались вместе. О насыщенных рабочих буднях в период пребывания на Туманном Альбионе корреспонденту UA-Футбол рассказал один из старожилов сборной Украины Александр Караваев.

- Шесть месяцев прошло с момента предыдущего мини-сбора национальной команды. Успели соскучиться друг за другом? - с этого вопроса начался разговор с представителем "Динамо" в главной команде.

- Да, конечно. Всегда, когда мы приезжаем на сбор национальной команды, все рады видеться. Мы в первый день обязательно собираемся с ребятами посидеть, поговорить. У каждого есть что рассказать за период времени, за который мы так долго не виделись.

- В течение не одного года вам, как и еще нескольким футболистам, приходилось играть бок о бок с нынешним исполняющим обязанности главного тренера сборной Украины Русланом Ротанем. Новость о том, что именно ему вверено руководить национальной командой в ближайшее время, стала для вас неожиданностью?

- Неожиданностью стало только то, что на данный момент наш главный тренер является главным тренером трех команд. А с тем видением футбола, которое есть у тренерского штаба, это не вызвало неожиданности, ведь подход к делу на высоком уровне.

- За прошедшее на английской земле время уже успели привыкнуть к тому, что к Ротаню следует теперь обращаться по имени и отчеству?

- Привык уже давно - еще после того, как Руслан Петрович начал тренерскую карьеру. Неоднократно пересекались на стадионах, тренировках или играх, и уже тогда обращался к нему по отчеству. К тренеру всегда нужно относиться с уважением.

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- Что нового открыли для себя в Ротане-тренере?

- Я увидел большое желание развиваться и внушать уверенность игрокам. Если правильно все делать и выполнять установки, то можно достичь многого.

- В сборной вы играли под руководством трех тренеров - Михаила Фоменко, Андрея Шевченко и Александра Петракова. Определились ли, модель игры кого из них похожа на модель Руслана Ротаня?

- У каждого тренера свое видение, но в некоторых моментах сходство есть со взглядами Андрея Николаевича.

- Спарринг с "Брентфордом" тренерский штаб сборной удовлетворил?

- Когда мы разбирали нашу игру, нам показывали моменты, которые понравились тренерскому штабу. Конечно, мы работаем очень мало, но все вполне понятно. Стараемся все, что от нас требуют, выполнять.

- Возвращение в сборную Евгения Коноплянки положительную атмосферу в команде повысило?

- Евгений очень много лет был лидером сборной и его возвращение в состав, конечно же, влияет положительно. Как для команды, так и для него самого.

- Кто кроме Коноплянки и Александра Зинченко тоже может рассчитывать на роль балагура в сборной?

- Многие могут пошутить. К примеру, Георгий Бущан очень умело справляется с этой задачей. Сейчас нам его не хватает - как на футбольном поле, так и в быту.

- Ваш партнер по "Динамо" Виталий Буяльский, получивший вызов после долгого перерыва, сейчас работает с удвоенной энергией?

- Виталий всегда работает на максимуме, несмотря на то, клуб это или сборная.

- Посвящение в новички сборной на этот раз происходило?

- Нет, не было. Не до этого пока, ведь мало времени. Его максимально нужно уделить подготовке.

- Известно, что в воскресном поединке на "Уэмбли" по разным причинам не смогут сыграть пять футболистов сборной Англии - вратарь Ник Поуп, защитники Рис Джеймс, Люк Шоу, полузащитник Мейсон Маунт и нападающий Маркус Решфорд. Учитывался ли этот фактор на теоретических занятиях?

- Больше сосредотачиваемся на нашей игре. Хотя, конечно, разбираем и нашего соперника: как он играет и как надо против него сыграть нам.

- Англия - один из фаворитов отборочной группы. Однако как показывает практика, против таких команд наша сборная выходит с особым настроем.

- Да, есть всегда фавориты в группах. Но у нас очень сильная команда, очень сильные исполнители, играющие в топ-чемпионатах. Это показывает рост уровня нашей сборной, если наших игроков приглашают в топ-клубы и сильнейшие чемпионаты.

- Стартовый матч англичан в отборочном цикле Евро-2024 с Италией удалось полностью посмотреть?

- Почти полностью, потому что ехали после тренировки и смотрели в автобусе. А досматривали уже в гостинице.

- На основании поединка в Италии слабые места в игровой схеме команды Гарета Саутгейта определили?

- Все разобрали на теориях. Тренеры все нам рассказали, показали, и объяснили, как мы можем и должны сыграть. От этого и будем отталкиваться в воскресном поединке на "Уэмбли".

- Поддержку украинских граждан в Англии наша сборная ощущает ежедневно? О чем вы думаете в такие минуты?

- Чувствую большую гордость за наш народ, потому что мы все на стороне правды и добра. Большое спасибо, что нас поддерживают в трудное для нашей страны и всех ее граждан время.

- Сколько раз раньше приходилось бывать в Англии?

- Именно в Англии я впервые. До этого был в соседних с ней Шотландии, Уэльсе и Северной Ирландии. Так что приятно, что наконец-то побывал и в стране, которая является родоначальницей футбола.

- Персональные болельщики на матче в Лондоне у вас будут?

- Нет, персональных точно не будет. Однако родственники попросили "сделать" билеты для их друзей, а друзья в свою очередь попросили сделать билеты для их друзей (улыбается). Поэтому уже с ними знаком. Так что точно знаю, что со стороны наших болельщиков на "Уэмбли" будет очень сильная поддержка.