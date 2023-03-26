Бывший ассистент Шевченко работает в штабе Ротаня в сборной Украины

В тренерский штаб Руслана Ротаня вошел аналитик Луиджи Ночентини. Он был замечен во время видео, опубликованного УАФ.

Как сообщает телеграм-канал "Бомбардир", Ночентини посетил матч Италия – Англия и написал свой аналитический отчет для Ротаня.

"ТаТоТаке" отмечает, что опция использования услуг итальянца в составе тренерского штаба сборной Украины была одноразовой. Однако специалист после матча против Англии может вместе с Ротанем отправиться в Италию на поединок молодежки "сине-желтых". 27 марта в Реджо-ди-Калабрии Украина U-21 сыграет против "скуадры адзуры".

Ранее Ночентини уже работал в штабе сборной Украины, но под руководством Андрея Шевченко. Также они вместе тренировали в Дженоа. Кроме этого, итальянец был помощником Сергея Михайленко в "Днепре-1".