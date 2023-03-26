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Бывший ассистент Шевченко работает в штабе Ротаня в сборной Украины
Однако такая опция не является постоянной
В тренерский штаб Руслана Ротаня вошел аналитик Луиджи Ночентини. Он был замечен во время видео, опубликованного УАФ.
Как сообщает телеграм-канал "Бомбардир", Ночентини посетил матч Италия – Англия и написал свой аналитический отчет для Ротаня.
"ТаТоТаке" отмечает, что опция использования услуг итальянца в составе тренерского штаба сборной Украины была одноразовой. Однако специалист после матча против Англии может вместе с Ротанем отправиться в Италию на поединок молодежки "сине-желтых". 27 марта в Реджо-ди-Калабрии Украина U-21 сыграет против "скуадры адзуры".
Ранее Ночентини уже работал в штабе сборной Украины, но под руководством Андрея Шевченко. Также они вместе тренировали в Дженоа. Кроме этого, итальянец был помощником Сергея Михайленко в "Днепре-1".
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