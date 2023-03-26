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Бондаренко: Против таких команд как Англия первые 15-20 минут всегда ожидаются очень тяжелыми

Национальная сборная Украины
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(1 голосов)

Сегодня будет очень тяжелый матч

Бондаренко: Против таких команд как Англия первые 15-20 минут всегда ожидаются очень тяжелыми

Фото прес-служби УАФ

Новина українською

Хавбек сборной Украины Артем Бондаренко поделился ожиданиями от стартового матча отбора на Евро-2024 против Англии.

"Впервые тренируюсь на "Уэмбли". Стадион замечательный, поле также. Все условия для того, чтобы показывать хорошую игру. Конечно, перед каждым матчем есть приятное волнение. С началом игры оно, надеюсь, уйдет. Это нормально, когда присутствует волнение, потому что ради этого ты играешь.

Вся подготовка была на самом высоком уровне. Завтра будет итог нашей недели. Будем работать. Надеюсь, что будет хорошая игра. Англия – очень мощная, очень мастеровитая команда. Все мы знаем, что собой представляет Англия. Это топ-команда, против которой будет очень тяжело. Нужно отдать все силы и провести наилучшую игру.

Против таких команд первые 15-20 минут всегда ожидаются очень тяжелыми. Думаю, завтра тоже так будет. Но мы, конечно, готовы морально и физически", - сказал Бондаренко.

Напомним, что поединок Англия – Украина начнется сегодня в 19:00, UA-Футбол проведет текстовый онлайн поединка.

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В статье: Украина Англия Артем Бондаренко
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Источник:
УАФ

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Комментарии (1)
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Джан Мурадов (Придеснянськ)
26.03.2023 в 17:39
Зате потім буде легко легко
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