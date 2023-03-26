Национальная сборная Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Яремчук, Судаков, Мудрик в старте Украины на Англию. Цыганков в запасе
Стартовые составы команд
Сегодня
Уже известны стартовые составы команд.
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Англия: Пикфорд, Уокер, Стоунз, Магвайр, Чилуэлл, Райс, Хендерсон, Беллингем, Мэддисон, Сака, Кейн
Запасные: Рамсдейл, Форстер, Триппьер, Гехи, Дайер, Грилиш, Филлипс, Галлахер, Тоуни
Украина: Трубин, Караваев, Сваток, Матвиенко, Миколенко, Степаненко, Зинченко, Судаков, Малиновский, Мудрик, Яремчук
Запасные: Лунин, Шевченко, Соболь, Сарапий, Сидорчук, Коноплянка, Довбик, Мирошниченко, Буяльский, Цыганков, Бондаренко, Пихаленок
Напомним, что поединок Англия – Украина начнется сегодня в 19:00, UA-Футбол проведет
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