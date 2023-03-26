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Национальная сборная Украины
Национальная сборная Украины

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Яремчук, Судаков, Мудрик в старте Украины на Англию. Цыганков в запасе

Национальная сборная Украины
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Стартовые составы команд

Яремчук, Судаков, Мудрик в старте Украины на Англию. Цыганков в запасе

Новина українською

Сегодня сборная Украины на Уэмбли проведет свой первый поединок отбора Евро-2024 против Англии.

Уже известны стартовые составы команд.

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Англия: Пикфорд, Уокер, Стоунз, Магвайр, Чилуэлл, Райс, Хендерсон, Беллингем, Мэддисон, Сака, Кейн

Запасные: Рамсдейл, Форстер, Триппьер, Гехи, Дайер, Грилиш, Филлипс, Галлахер, Тоуни

Украина: Трубин, Караваев, Сваток, Матвиенко, Миколенко, Степаненко, Зинченко, Судаков, Малиновский, Мудрик, Яремчук

Запасные: Лунин, Шевченко, Соболь, Сарапий, Сидорчук, Коноплянка, Довбик, Мирошниченко, Буяльский, Цыганков, Бондаренко, Пихаленок

Напомним, что поединок Англия – Украина начнется сегодня в 19:00, UA-Футбол проведет текстовый онлайн поединка.

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В статье: Украина Англия
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