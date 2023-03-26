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Сергей Кравченко: Надеюсь, что после сегодняшнего матча фаворитами группы станем мы
Оптимизм в тренерском штабе сборной - это хорошо
Фото: Олександр Приходько
Ассистент тренера
"Да, я поклонник итальянского футбола, но я уже смотрю футбол как тренер, как специалист. Мне интересно, кто как играет. Не могу сказать, что я прямо болею за Италию. Мне очень нравится Италия и Жоржиньо, но сейчас все мысли о следующей игре с Англией.
Мы смотрели матч Италия – Англия. В первом тайме Англия очень хорошо выглядела и забила 2 мяча. Во втором тайме Италия прибавила, они могли и вничью сыграть. Жоржиньо мне нравится, поэтому не могу его объективно оценить. Но если Италия проиграла, то, вероятно, не все у них получилось.
Англия – фаворит группы? Надеюсь, что после игры в воскресенье фаворитами станем мы. Это шутка, фавориты Италия и Англия. Если Англия выиграла первый матч и набрала 3 очка, обыграла конкурента, то, пожалуй, сейчас они фавориты. Но после воскресного матча все может измениться", – сказал Кравченко.
Напомним, что поединок Англия – Украина начнется сегодня в 19:00, UA-Футбол проведет
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