Сборная Украины проводит свой 300-й матч в истории

Отборочный поединок Евро-2024 между Англией и Украиной стал для украинской команды 300-м официальным матчем команды (без учета спаррингов с клубами, с тем же "Брентфордом"), которые не входят в реестр ФИФА.

В 299 предыдущих играх "желто-синие" одержали 134 победы, 85 матчей завершились вничью, еще 80 - поражением.

Напомним, что первый в истории матч национальной команды состоялся 29 апреля 1992 года в Ужгороде. Тогда украинцы уступили Венгрии (1:3).

Напомним, что поединок Англия – Украина начался сегодня в 19:00, UA-Футбол проведет текстовый онлайн поединка .