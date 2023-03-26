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Национальная сборная Украины

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Сборная Украины проводит свой 300-й матч в истории

Национальная сборная Украины
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Юбилей

Сборная Украины проводит свой 300-й матч в истории

uaf.ua

Новина українською

Отборочный поединок Евро-2024 между Англией и Украиной стал для украинской команды 300-м официальным матчем команды (без учета спаррингов с клубами, с тем же "Брентфордом"), которые не входят в реестр ФИФА.

В 299 предыдущих играх "желто-синие" одержали 134 победы, 85 матчей завершились вничью, еще 80 - поражением.

Напомним, что первый в истории матч национальной команды состоялся 29 апреля 1992 года в Ужгороде. Тогда украинцы уступили Венгрии (1:3).

Напомним, что поединок Англия – Украина начался сегодня в 19:00, UA-Футбол проведет текстовый онлайн поединка.

Нагадаємо, що поєдинок Англія – Україна розпочнеться сьогодні о 19:00, UA-Футбол проведе текстовий онлайн поєдинку.

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В статье: Украина Англия
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