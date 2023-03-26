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Провалили концовку тайма. Украина пропустила от Англии два гола за три минуты. ВИДЕО
А начиналось все вроде бы и неплохо
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Сборная Украины проводит свой первый матч отбора Евро-2024 с Англией.
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Начали украинцы относительно уверенно, хоть и при преимуществе англичан. Постепенно хозяева поддавливали, и все таки забили на 37-й минуте.
После кросса Сака с фланга Кейн выиграл борьбу у защитников и ногой все-таи переправил в сетку.
А еще через три минуты Сака удвоил преимущество – развернулся и по диагонали метров с 20-ти положил красавца. 2:0 к перерыву.
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