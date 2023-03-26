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Национальная сборная Украины
Национальная сборная Украины

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Провалили концовку тайма. Украина пропустила от Англии два гола за три минуты. ВИДЕО

Национальная сборная Украины
Обновлено
(1 голосов)

А начиналось все вроде бы и неплохо

Провалили концовку тайма. Украина пропустила от Англии два гола за три минуты. ВИДЕО

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Сборная Украины проводит свой первый матч отбора Евро-2024 с Англией.

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Начали украинцы относительно уверенно, хоть и при преимуществе англичан. Постепенно хозяева поддавливали, и все таки забили на 37-й минуте.

После кросса Сака с фланга Кейн выиграл борьбу у защитников и ногой все-таи переправил в сетку.

А еще через три минуты Сака удвоил преимущество – развернулся и по диагонали метров с 20-ти положил красавца. 2:0 к перерыву.

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В статье: Украина Англия
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Комментарии (14)
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Тренерую (Столица)
26.03.2023 в 20:52
Уберите этого жлобка Ротаня
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+1
0
Nyva_vn_ua (Vinnytsia)
26.03.2023 в 20:46
Абсолютно беззуба гра, лозунги футболістів "ми будемо вмирати на полі, бо вся Україна дивитиметься" нічого більше, ніж лозунги.. Що взагалі говорити, англи пішки проходили весь матч, а ми навіть не намагалися щось їм нав'язати... Сумно..
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+1
0
avatar
Kalyna (Montreal)
26.03.2023 в 20:27
Ротань перевірку не пройшов.
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+1
0
alex.belogubko (одесса)
26.03.2023 в 20:14
они устали от игры с Детьми БРЕНТФОРДА --ОТДАЛИ ВСЕ СИЛЫ -сейчас выйдет Коно 2,5 года готовился к этому матчу и всё будет как по маслу --хорошо--лозунг РОТАНЯ
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+2
0
Тренерую (Столица)
26.03.2023 в 20:11
Мудрик?????
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0
0
Alex-696 (Немирів)
26.03.2023 в 20:10
Коля Матвієнко просто прогулювався по полю, як другий забивали.
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+1
0
Київський харків\\\\\\\'янин (Київ)
26.03.2023 в 20:08
Тим часом зірки українського футболу на лаві запасних - Циганков і Буяльський. А Попова навіть немає і там. Він не зірка, але цупкий, вже досвідчений і потужний захисник - саме те, що треба у грі проти Англії.
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+4
0
alex.belogubko (одесса)
26.03.2023 в 20:07
взять поставить Трубина который пропустил 7 штук когда есть Лунин --пасы только назад -не одного удара по воротам -вся команда в защите на своей половины поля --Ротань звони Павелко -Ребров не помог --выпускайте Цыгана-Довбика -Буяльского -Лунина --Пихалёнка и уберите Ротаня зрителя
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+2
0
MaximSK (Киев)
26.03.2023 в 19:59
Эта сборная Украины одна из самых слабейших в истории сборной, в атаке даже 2 паса не могут связать, бояться обрезаться, а в защите нет никакой подстраховки, хотя всей командой обороняются. Стоило им чуть прибавят, оборона посыпалась как карточный домик.Напрашиваются замены Мудрика, Караваева и Судакова, полностью выпали из игры.
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+2
0
Київський харків\\\\\\\'янин (Київ)
26.03.2023 в 20:03
... а також Сватка, Яремчука, Малиновського, Судакова і головне - Ротаня.
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+2
0
MaximSK (Киев)
26.03.2023 в 20:06
К сожалению всех не поменяешь, да и некем усилить игру. Обидно что англичане играли вполсилы и этого хватило им забить за тайм 2 гола, мы были как Сан-марино в первом тайме.
0
-1
Artemanat (Кривой Рог)
26.03.2023 в 19:55
Коли їм хтось закриє роти? Говорити що ми будемо грати на перемогу,що грати для ЗСУ, а потім обісратися!!!!
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+2
0
Nyva_vn_ua (Vinnytsia)
26.03.2023 в 19:50
Ні одна команда не виграє гру, якщо "тиснеться" до власних воріт. Була надія при Шевченку, і навіть в деяких матчах виходило грати агресивно, але з відходом Шеви все вмерло... І знову повернулась тактика "відстояти свої ворота"...
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+2
0
George_D (Харьков)
26.03.2023 в 19:54
Фоменко? Та ні, Ротань це тренер нової генерації, з прогресивними поглядами на футбол.
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0
-1

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