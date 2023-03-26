Кажется, наш министр проиграл. Кулеба и Клеверли поставили бутылку вина на победу своих сборных в матче

26 марта перед матчем национальных футбольных сборных Англии и Украины в рамках отбора на Евро-2024 министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба пообещал в Twitter бутылку украинского вина своему английскому коллеге Джеймсу Клеверли, если англичане выиграют у украинцев.

"Если Украина выиграет, ты должен мне бутылку английского вина. Если Англия выиграет, я угощу тебя бутылкой украинского. Сделка?" – обратился Кулеба к главе МИД Англии.

Клеверли согласился и пожелал, чтобы победила сильнейшая команда.

"По рукам. Позже в один день поднимем бокалы за нашу общую победу", – ответил Кулеба.