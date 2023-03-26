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Кажется, наш министр проиграл. Кулеба и Клеверли поставили бутылку вина на победу своих сборных в матче
Интересное пари дипломатов
фото из соцсетей
26 марта перед матчем национальных футбольных сборных Англии и
"Если Украина выиграет, ты должен мне бутылку английского вина. Если Англия выиграет, я угощу тебя бутылкой украинского. Сделка?" – обратился Кулеба к главе МИД Англии.
Клеверли согласился и пожелал, чтобы победила сильнейшая команда.
"По рукам. Позже в один день поднимем бокалы за нашу общую победу", – ответил Кулеба.
Матч Англия – Украина уже начался, он проходит на стадионе "Уэмбли" в столице Англии Лондоне. После перерыва англичане в
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