  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Национальная сборная Украины
  4. Кажется, наш министр проиграл. Кулеба и Клеверли поставили бутылку вина на победу своих сборных в матче
В тренде
Национальная сборная Украины
Национальная сборная Украины

Национальная сборная Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Кажется, наш министр проиграл. Кулеба и Клеверли поставили бутылку вина на победу своих сборных в матче

Национальная сборная Украины
Обновлено
(1 голосов)

Интересное пари дипломатов

Кажется, наш министр проиграл. Кулеба и Клеверли поставили бутылку вина на победу своих сборных в матче

фото из соцсетей

Новина українською

26 марта перед матчем национальных футбольных сборных Англии и Украины в рамках отбора на Евро-2024 министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба пообещал в Twitter бутылку украинского вина своему английскому коллеге Джеймсу Клеверли, если англичане выиграют у украинцев.

"Если Украина выиграет, ты должен мне бутылку английского вина. Если Англия выиграет, я угощу тебя бутылкой украинского. Сделка?" – обратился Кулеба к главе МИД Англии.

Клеверли согласился и пожелал, чтобы победила сильнейшая команда.

"По рукам. Позже в один день поднимем бокалы за нашу общую победу", – ответил Кулеба.

Матч Англия – Украина уже начался, он проходит на стадионе "Уэмбли" в столице Англии Лондоне. После перерыва англичане выигрывают со счетом 2:0.

По теме
yellow-arrow
Англия - Украина 2:0. Прогнозируемый дебют Ротаня
yellow-arrow
Буяльский сыграл за сборную Украины впервые с сентября 2021 года
yellow-arrow
Англия – Украина. АУДИО онлайн трансляция матча отбора на чемпионат Европы
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Украина Англия Дмитрий Кулеба
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
4500 грн
Играть
2
1500 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде