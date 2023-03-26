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Национальная сборная Украины
Национальная сборная Украины

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WhoScored: Трубин и Сваток - лучшие игроки сборной Украины в матче с Англией, Мудрик - худший

Национальная сборная Украины
(1 голосов)

Не лучший матч сборной Украины

WhoScored: Трубин и Сваток - лучшие игроки сборной Украины в матче с Англией, Мудрик - худший

uaf.ua

Новина українською

Сборная Украины провела свой первый матч отбора Евро-2024. На Уэмбли команда Ротаня проиграла Англии со счетом 0:2.

По итогам матча аналитический портал WhoScored оценил действия игроков на поле.

В составе сборной Украины лучшие оценки получили защитник Александр Сваток и голкипер Анатолий Трубин – по 7.1.

Худшая оценка у сборной Украины – у вингера Михаила Мудрика – 5.7.

Ну а у англичан лучшим признан Букайо Сака, который забил гол и отдал ассист, за что и получил оценку 8.7.

WhoScored: Трубин и Сваток - лучшие игроки сборной Украины в матче с Англией, Мудрик - худший - изображение 1
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В статье: Украина Англия Михаил Мудрик
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Комментарии (3)
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Джан Мурадов (Придеснянськ)
26.03.2023 в 22:23
Мудрик це переоцінений понтовик
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alex.belogubko (одесса)
26.03.2023 в 21:51
как можно было выпускать Трубина после такого позора--7 штук --был же Лунин--команда отдала все силы но не сборной Англии а в игре с БРЕНТФОРДОМ а сил на 2 игры не хватило --стадо баранов а не команда --тут не какой тренер не поможет--даже физрук Ротань с новыми мышлениями не справился --пусть добивает Александрию и молодёжку а от СБУ гоните --позор так играть
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+1
-1
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scorpius (Ck)
26.03.2023 в 21:27
Ну я бы оценки Мудрика и Яремчука, Сватка и Зины, Судакова и Степана поменял бы местами
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