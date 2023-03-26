Национальная сборная Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
WhoScored: Трубин и Сваток - лучшие игроки сборной Украины в матче с Англией, Мудрик - худший
Не лучший матч сборной Украины
uaf.ua
Сборная Украины провела свой первый матч отбора Евро-2024. На Уэмбли команда Ротаня
По итогам матча аналитический портал WhoScored оценил действия игроков на поле.
В составе сборной Украины лучшие оценки получили защитник Александр Сваток и голкипер Анатолий Трубин – по 7.1.
Худшая оценка у сборной Украины – у вингера Михаила Мудрика – 5.7.
Ну а у англичан лучшим признан Букайо Сака, который забил гол и отдал ассист, за что и получил оценку 8.7.
Популярное сейчас
- Англия – Украина. АУДИО онлайн трансляция матча отбора на чемпионат Европы
- Алвес в тюрьме меняет свои автографы на алкоголь и сигареты
- Без Ярмоленко и Попова. Ротань объявил заявку сборной Украины на матч против Англии
- Англия - Украина: смотреть онлайн, видеотрансляция
- Чтобы легче было воровать украинские стиралки. Стивен Сигал будет учить российских военных айкидо
- Ирина Морозюк побаловала своих поклонников серией фото в стиле ню. ФОТО