WhoScored: Трубин и Сваток - лучшие игроки сборной Украины в матче с Англией, Мудрик - худший

как можно было выпускать Трубина после такого позора--7 штук --был же Лунин--команда отдала все силы но не сборной Англии а в игре с БРЕНТФОРДОМ а сил на 2 игры не хватило --стадо баранов а не команда --тут не какой тренер не поможет--даже физрук Ротань с новыми мышлениями не справился --пусть добивает Александрию и молодёжку а от СБУ гоните --позор так играть