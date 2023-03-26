Национальная сборная Украины
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Зинченко признан "Левом матчу" Англия - Украина
Александр Сваток на втором месте в опросе
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В воскресенье, 26 марта, состоялся матч отбора Евро-2024 Англия – Украина, который
Во время матча проводилось голосование на лучшего игрока поединка. Каждый болельщик мог выбрать своего "Лева Матчу". По его итогам зрители отдали приз Александру Зинченко, который набрал 44% голосов.
Вслед за ним финишировали Александр Сваток (15%) и Михаил Мудрик (10%).
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Комментарии (3)
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Spokoyno (Київ)
26.03.2023 в 22:17
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Romerik (YNWA)
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alex.belogubko (одесса)
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