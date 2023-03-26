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Зинченко признан "Левом матчу" Англия - Украина

Национальная сборная Украины
(1 голосов)

Александр Сваток на втором месте в опросе

Зинченко признан "Левом матчу" Англия - Украина

скриншот

Новина українською

В воскресенье, 26 марта, состоялся матч отбора Евро-2024 Англия – Украина, который завершился со счетом 2:0.

Во время матча проводилось голосование на лучшего игрока поединка. Каждый болельщик мог выбрать своего "Лева Матчу". По его итогам зрители отдали приз Александру Зинченко, который набрал 44% голосов.

Вслед за ним финишировали Александр Сваток (15%) и Михаил Мудрик (10%).

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В статье: Украина Англия Александр Зинченко
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Комментарии (3)
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Spokoyno (Київ)
26.03.2023 в 22:17
Дійсно Зінченко хоч витримку продемонстрував. Сваток відкриття. Трубін пару разів НЕ спас. А от той ЄДИНИЙ, хто навіть нижче БАЗОВИХ шести балів на провідних футбольних сайтах "заробив" третій, то
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0
0
Romerik (YNWA)
26.03.2023 в 22:07
Десь так і є. Може другий Судаков, але нормалізував гру тільки в другому таймі (в першому втрати були). Сваток більш менш. Мудрик - це смішно, але зрозуміло, школярі голосують за кумира)
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+1
0
alex.belogubko (одесса)
26.03.2023 в 21:39
пасы только назад а лучший физрук Ротань(пропустили 2 гола)
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+1
-1

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