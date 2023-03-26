Зинченко признан "Левом матчу" Англия - Украина

В воскресенье, 26 марта, состоялся матч отбора Евро-2024 Англия – Украина, который завершился со счетом 2:0 .

Во время матча проводилось голосование на лучшего игрока поединка. Каждый болельщик мог выбрать своего "Лева Матчу". По его итогам зрители отдали приз Александру Зинченко, который набрал 44% голосов.

Вслед за ним финишировали Александр Сваток (15%) и Михаил Мудрик (10%).