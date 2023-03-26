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Соболь: Сегодня с Англией мы сыграли лучше, чем на Евро
Еще много игр впереди
Фото: пресс-служба УАФ
Защитник сборной Украины Эдуард Соболь прокомментировал
"Жаль, что сегодня проиграли. Установкой от тренера было не бояться играть в футбол, то, что мы отрабатывали на тренировке.
Считаю, моментами у нас очень хорошо получалось выходить из обороны, но пропустили два мяча, пытались отыграться. Еще много игр впереди, будем добиваться результата.
Полезная игра, я уверен, что мы ее разберем, увидим наши ошибки и будем улучшать нашу игру.
Считаю, что сегодня мы сыграли лучше, чем на Евро, было много хороших моментов в игре, нам есть над чем работать и мы будем совершенствоваться", — сказал Соболь.
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