Соболь: Сегодня с Англией мы сыграли лучше, чем на Евро

Защитник сборной Украины Эдуард Соболь прокомментировал поражение от Англии в матче отбора Евро-2024 (0:2) .

"Жаль, что сегодня проиграли. Установкой от тренера было не бояться играть в футбол, то, что мы отрабатывали на тренировке.

Считаю, моментами у нас очень хорошо получалось выходить из обороны, но пропустили два мяча, пытались отыграться. Еще много игр впереди, будем добиваться результата.

Полезная игра, я уверен, что мы ее разберем, увидим наши ошибки и будем улучшать нашу игру.

Считаю, что сегодня мы сыграли лучше, чем на Евро, было много хороших моментов в игре, нам есть над чем работать и мы будем совершенствоваться", — сказал Соболь.