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Соболь: Сегодня с Англией мы сыграли лучше, чем на Евро

Национальная сборная Украины
(1 голосов)

Еще много игр впереди

Соболь: Сегодня с Англией мы сыграли лучше, чем на Евро

Фото: пресс-служба УАФ

Новина українською

Защитник сборной Украины Эдуард Соболь прокомментировал поражение от Англии в матче отбора Евро-2024 (0:2).

"Жаль, что сегодня проиграли. Установкой от тренера было не бояться играть в футбол, то, что мы отрабатывали на тренировке.

Считаю, моментами у нас очень хорошо получалось выходить из обороны, но пропустили два мяча, пытались отыграться. Еще много игр впереди, будем добиваться результата.

Полезная игра, я уверен, что мы ее разберем, увидим наши ошибки и будем улучшать нашу игру.

Считаю, что сегодня мы сыграли лучше, чем на Евро, было много хороших моментов в игре, нам есть над чем работать и мы будем совершенствоваться", — сказал Соболь.

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В статье: Украина Англия Эдуард Соболь
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Комментарии (3)
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magnum power (БОМЖ)
26.03.2023 в 22:45
нехай подивиться матч у запису. рахунок не має великого значення. нуль ударів по воротах, обрізки та неточні паси побили, напевно, всі рекорди.
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Kalyna (Montreal)
26.03.2023 в 22:34
Ні. Ви зіграли абсолютно гірше.
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0
0
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Очманілий Заєць (Odessa)
26.03.2023 в 22:23
Скільки ударів в площину воріт за матч і скільки ударів в бік воріт у другому таймі?Сьогодні "краще зіграв" Стівен Джерард.
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