Ротань: Была идея, что Цыганков должен выйти во втором тайме и сделать результат

Исполняющий обязанности главного тренера сборной Украины Руслан Ротань прокомментировал итоги отборочного матча Евро-2024 с Англией (0:2).

– Чего не хватило сборной для достижения положительного результата?

– Считаю, немного не дотерпели под конец тайма. Конечно, когда пропускаешь голы в раздевалку, то уже психологически нужно по-другому настраиваться. Когда идешь в раздевалку со счетом 0:2 на табло, когда за 2 минуты удваивают, то это становится сложной задачей. Потому что мы понимали, против кого мы играем.

Мы играли против Англии, против сильной команды. Вы видели, что мастерство этой команды на очень высоком уровне. Я могу сказать, что ребята заслуживают большего. У нас очень хорошая команда, нужно время. Вы видите, что эта команда способна на большее.

– Вы не играли матчи с сентября прошлого года. Как трудно было против Англии? Что вы думаете по поводу того, что на трибунах было много украинцев, которым предоставили билеты и возможность поддержать сборную?

– Да, конечно, последний матч был полгода назад. Сложно первая игра дается. Можно сказать, мы немного омолаживаемся. Этот баланс, который у нас сейчас есть, в будущем даст очень хороший результат и сделает хорошую команду. Но нужно время. Эта первая игра против сильного соперника показала, что будущее есть.

Что касается поддержки, то было приятно видеть великую армию болельщиков. Хотим поблагодарить наших фанов, а также фанов сборной Англии, которые также нас поддерживали. Стадион «Уэмбли» – невероятная атмосфера, не передать. Можно только мечтать. Считаю, что именно этот матч даст толчок нашей команде, чтобы добиться высот.

– Какова была мотивация идеи перевести Зинченко на позицию правого защитника во втором тайме?

– Когда заходили во фланг, мы потеряли много мячей, поэтому в этой позиции я рассчитывал на то, что мы не будем терять мячей и больше будем контролировать игру. С этим связано. Плюс выпустил свежих игроков в середину, чтобы дать толчок и все же смочь переломить ход встречи, быть немного активнее впереди. Но, к сожалению, нам не удалось быть агрессивными сегодня. Местами неплохо контролировали мяч, но терпения не хватало в некоторых моментах оставлять его у нас, не доставлять вперед раньше времени.

– Вы планируете всю вашу квалификационную кампанию при достаточно сложных обстоятельствах. Как вы думаете, насколько хорошо вам удастся выступить во время этого отбора?

– Да, действительно, в логистическом плане нам очень тяжело. Мы практически 24 часа собираемся на матчи, приезжаем на место, где обустраиваем лагерь для подготовки. Это действительно очень тяжело, но мы должны исходить из того, что имеем, из сложившейся у нас ситуации. К сожалению, война. Мы должны это понимать. Только можем поблагодарить наших воинов, что они позволяют проводить матчи с такими командами. А проблема логистики – это уже на втором плане. Мы, наверное, должны к этому привыкнуть. Дай Бог, чтобы война быстрее закончилась в нашей стране.

– Многие болельщики ожидали выход в старте Виктора Цыганкова, который находится в прекрасной форме. Чем было вызвано такое ваше решение? Жалеете о нем? Не считаете, что, может, немного опоздали с заменами? К примеру, можно было выпустить раньше Довбика.

– Понимаете, когда матч закончился с результатом, который имеем на табло, можно многое говорить сейчас и оправдываться. Но перед игрой у нас есть план, который мы видим. Мы прекрасно понимали, что первые минуты в первом тайме будут для нас сложными, сборная Англии будет нас прессовать, будет активно накрывать, будет давать мало времени на работу с мячом. В первом тайме нужно было просто выдержать это давление, хорошо контролировать мяч.

И как раз была идея во втором тайме, что Цыганков, который действительно в прекрасной форме, должен был выйти и сделать результат своими успешными действиями. Но, к сожалению, эти моменты и планы не сходятся. Можно по-разному оценивать это. Но это было мое решение, я его принял.

Что касается выхода Довбика на замену, то, возможно, можно было раньше. Однако Яремчук хорошо работал на оборону.