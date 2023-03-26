Малиновский: Сегодня старались максимально помочь Руслану Ротаню

Хавбек сборной Украины Руслан Малиновский поделился эмоциями после поражения команды в матче отбора Евро-2024 с Англией (0:2) .

- Сегодня все старались играть в футбол, мы не били просто мяч вперед. В первом тайме хорошо прессинговали. Возможно, в последней фазе могли сыграть лучше, но Англия сыграла в футбол высокого уровня.

Было нелегко, но это только первый тур - все матчи впереди. Наша цель - занять одно из первых двух мест, которое даст нам право сыграть на чемпионате Европы. Потому что есть Италия, и матч с ней впереди.

У нас очень хорошая команда. Сегодня мы максимально старались помочь Руслану Петровичу Ротаню. Мы знаем его как футболиста, замечательного человека и профессионала, который всегда отдавался на поле.

Поэтому со всем уважением к нему мы делали все, что он хотел увидеть в этом матче. Что-то получалось, что-то нет, но на данный момент такая ситуация, и мы максимально поддерживаем тренера.

- В сборной сейчас очень классное поколение, многие игроки выступают в Европе. Можно ли сказать, что это одно из самых топовых поколений национальной команды?

- Увидим в будущем, потому что это оценивается результатами. Когда команда покажет какие-то результаты, тогда можно будет сказать. На данный момент мы еще должны доказать, что находимся на высоком уровне.