Саутгейт: В матче с Украиной наша игра была более сбалансированной, чем в матче с Италией

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт дал свой комментарий после матча отбора к Евро-2024 с Украиной, где его команда праздновала победу со счетом 2:0 .

"Я очень доволен матчем против Украины. Против Италии мы очень хорошо играли с мячом в первом тайме, но после перерыва сплошь и рядом теряли его на ровном месте. Мы действовали прямолинейно. Но сегодня все было сбалансировано. Мы давили, и, думаю, наши полузащитники очень справились с этим компонентом.

Гол Сака? Когда он выходит на подобные позиции, его тяжело сдержать. Это был гол высочайшего уровня", - сказал Саутгейт.