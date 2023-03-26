Национальная сборная Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Саутгейт: В матче с Украиной наша игра была более сбалансированной, чем в матче с Италией
К сожалению, сборная Украины не смогла доставить англичанам неприятностей
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт дал свой комментарий после матча отбора к Евро-2024 с Украиной, где его команда
"Я очень доволен матчем против Украины. Против Италии мы очень хорошо играли с мячом в первом тайме, но после перерыва сплошь и рядом теряли его на ровном месте. Мы действовали прямолинейно. Но сегодня все было сбалансировано. Мы давили, и, думаю, наши полузащитники очень справились с этим компонентом.
Гол Сака? Когда он выходит на подобные позиции, его тяжело сдержать. Это был гол высочайшего уровня", - сказал Саутгейт.
Напомним, что Англия после двух туров единолично возглавляет турнирную таблицу, имея шесть очков в активе.
Популярное сейчас
- Англия – Украина 2:0. Видео голов и обзор матча
- Джеррард: Думаю, это первый раз, когда не хочу, чтобы Англия победила
- Англия - Украина: смотреть онлайн, видеотрансляция
- На встрече с украинскими беженцами мальчик спросил Довбика, сколько ему платят за матч – ВИДЕО
- Чтобы легче было воровать украинские стиралки. Стивен Сигал будет учить российских военных айкидо
- Красотка дня. Соблазнительная испанская певица, которая фанатеет от Барселоны. ФОТО