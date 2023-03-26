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Саутгейт: В матче с Украиной наша игра была более сбалансированной, чем в матче с Италией

Национальная сборная Украины
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К сожалению, сборная Украины не смогла доставить англичанам неприятностей

Саутгейт: В матче с Украиной наша игра была более сбалансированной, чем в матче с Италией

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт дал свой комментарий после матча отбора к Евро-2024 с Украиной, где его команда праздновала победу со счетом 2:0.

"Я очень доволен матчем против Украины. Против Италии мы очень хорошо играли с мячом в первом тайме, но после перерыва сплошь и рядом теряли его на ровном месте. Мы действовали прямолинейно. Но сегодня все было сбалансировано. Мы давили, и, думаю, наши полузащитники очень справились с этим компонентом.

Гол Сака? Когда он выходит на подобные позиции, его тяжело сдержать. Это был гол высочайшего уровня", - сказал Саутгейт.

Напомним, что Англия после двух туров единолично возглавляет турнирную таблицу, имея шесть очков в активе.

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В статье: Украина Англия Гарет Саутгейт
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Источник:
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