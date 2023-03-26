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Сака забил Украине: Это был один из моих лучших голов - ВИДЕО
Положил действительно красиво
Getty Images/Global Images Ukraine
Полузащитник сборной Англии Букайо Сака поделился эмоциями от
"Как только мяч оторвался от моей ноги, я уже знал, что он попадет в ворота. Это был один из моих лучших голов. Я сразу знал, что буду бить, когда Хендерсон отдавал мне пас.
Некоторые ребята тоже хотели отличиться голом. Мэддисон провел великолепный матч и вполне заслуживал этого. Думаю, это была отличная командная игра, мы довольны тремя очками", – сказал Сака.
Напомним, что Англия после двух туров единолично возглавляет турнирную таблицу, имея шесть очков в активе.
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