Сака забил Украине: Это был один из моих лучших голов - ВИДЕО

Полузащитник сборной Англии Букайо Сака поделился эмоциями от матча отбора Евро-2024 с Украиной (2:0) , в котором он забил один из голов.

"Как только мяч оторвался от моей ноги, я уже знал, что он попадет в ворота. Это был один из моих лучших голов. Я сразу знал, что буду бить, когда Хендерсон отдавал мне пас.

Некоторые ребята тоже хотели отличиться голом. Мэддисон провел великолепный матч и вполне заслуживал этого. Думаю, это была отличная командная игра, мы довольны тремя очками", – сказал Сака.