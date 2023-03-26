  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Национальная сборная Украины
  4. Сака забил Украине: Это был один из моих лучших голов - ВИДЕО
В тренде
Национальная сборная Украины
Национальная сборная Украины

Национальная сборная Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Сака забил Украине: Это был один из моих лучших голов - ВИДЕО

Национальная сборная Украины
(1 голосов)

Положил действительно красиво

Сака забил Украине: Это был один из моих лучших голов - ВИДЕО

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Полузащитник сборной Англии Букайо Сака поделился эмоциями от матча отбора Евро-2024 с Украиной (2:0), в котором он забил один из голов.

"Как только мяч оторвался от моей ноги, я уже знал, что он попадет в ворота. Это был один из моих лучших голов. Я сразу знал, что буду бить, когда Хендерсон отдавал мне пас.

Некоторые ребята тоже хотели отличиться голом. Мэддисон провел великолепный матч и вполне заслуживал этого. Думаю, это была отличная командная игра, мы довольны тремя очками", – сказал Сака.

Напомним, что Англия после двух туров единолично возглавляет турнирную таблицу, имея шесть очков в активе.

По теме
yellow-arrow
Украина на пути в плей-офф отбора в режиме LIVE. В группе вторые с конца, но в плей-офф проходим
yellow-arrow
На дне рядом с Мальтой. Таблица группы сборной Украины в отборе на Евро-2024
yellow-arrow
Читатели UA-Футбол признали Анатолия Трубина лучшим игроком матча Англия - Украина
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Украина Англия Букайо Сака
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
BBC

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
4500 грн
Играть
2
1500 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде