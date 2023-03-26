Иван Яремчук о сборной Украины: Если концовки в организации атак нет, то победы не добьешься

Бывший полузащитник киевского "Динамо" и сборной СССР Иван Яремчук поделился своими впечатлениями о стартовом поединке сборной Украины с Англией (0:2).

- О каких впечатлениях можно говорить, если у нашей команды не было ни ударов по воротам, ни остроты, ни опасных проходов? – констатирует Яремчук. – Что мы создали за два тайма? Ничего особенного. В футболе ведь все зависит от создания и реализации моментов. Если концовки в организации атак нет, то победного результата не добьешься. Можно разве что держать мяч в середине поля, рассчитывая на ничью. Но не больше. Англия забила два мяча, сделала свое дело – а потом играла в свое удовольствие, ничего не давая сделать нашей сборной. Соперник обеспечил результат – и больше ничего ему и не требовалось.

– В чем видите причину поражения?

– К сожалению, чего-то нам не хватает. Даже не знаю, чего именно. Одна из причин, на мой взгляд - неоптимальный состав. При этом следует отдать должное уровню соперника: Англия есть Англия, это настоящая машина.

- Как вы думаете, тот факт, что на самом старте отборочного цикла Евро-2024 сборной Украины выпал один из главных фаворитов – плюс или минус в стратегическом плане турнира?

- Конечно, Англия – фаворит. Впрочем, как и Италия, несмотря на поражение от англичан в первой встрече, в остальных поединках прибавит в игре и будет бороться за то, чтобы выйти в финальную часть со второй позиции. Как бы то ни было, а нашей команде нужно было максимально выложиться на "Уэмбли", чтобы доказать, что она чего-то стоит. Выложиться и вырвать в Англии хотя бы ничью – и это было бы неплохо. А так мы увидели игру в одни ворота… Обидно, что мы готовились к этой встрече – и в итоге получили два гола в первом тайме. Во втором хозяева поля фактически матч доигрывали. Однако несмотря на стартовую неудачу Украины делать какие-то далеко идущие выводы пока рано, ведь шансы побороться за выход из группы есть у всех. Главное – их использовать. Взять, скажем, матч в другой группе – Казахстан – Дания. Кто бы мог подумать, что казахстанская команда обыгрывает датчан? А она взяла и победила – 3:2. Так что если говорить о сборной Украины, то надежда есть – а там посмотрим. Это футбол – как говорится, мяч круглый, а поле зеленое. Во всяком случае, мы все надеемся, что уже в июньских матчах с Северной Македонией и Мальтой наша национальная команда даст повод для положительных ожиданий. Для этого футболистам нужно выкладываться в каждом матче, используя свои лучшие качества – совершать проходы, обыгрывать оппонентов индивидуально "один в один", создавать моменты, наносить удары по воротам и забивать. Официальная игра – это ведь не упражнение по держанию мяча на тренировках, а совсем другое.