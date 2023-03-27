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Зинченко: Тренер сказал, что мы должны верить в наш выход из группы
Лидер сборной Украины оценил потенциал сине-желтых
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Защитник и один из лидеров сборной Украины Александр Зинченко поделился мыслями после поражения от Англии (0:2) в рамках отборочного этапа Евро-2024.
"Нелегко отыгрываться при счете 0:2. Мы понимали, насколько сильна Англия. В таких матчах великие игроки диктуют все.
Тренер сказал, что мы все еще должны верить в наш выход из группы. У нас отличная команда в плане потенциала, много молодых игроков. Конечно, мы должны еще учиться, но сегодняшний матч стал невероятным опытом", — приводит слова Зинченко официальный сайт УЕФА.
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