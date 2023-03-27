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Зинченко: Тренер сказал, что мы должны верить в наш выход из группы

Национальная сборная Украины
(1 голосов)

Лидер сборной Украины оценил потенциал сине-желтых

Зинченко: Тренер сказал, что мы должны верить в наш выход из группы

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Защитник и один из лидеров сборной Украины Александр Зинченко поделился мыслями после поражения от Англии (0:2) в рамках отборочного этапа Евро-2024.

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"Нелегко отыгрываться при счете 0:2. Мы понимали, насколько сильна Англия. В таких матчах великие игроки диктуют все.

Тренер сказал, что мы все еще должны верить в наш выход из группы. У нас отличная команда в плане потенциала, много молодых игроков. Конечно, мы должны еще учиться, но сегодняшний матч стал невероятным опытом", — приводит слова Зинченко официальный сайт УЕФА.

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В статье: Украина Англия Александр Зинченко
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Комментарии (2)
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старий фан (Рівне)
27.03.2023 в 08:26
Сказав тренер, який не знає чи буде тренувати далі збірну. Національна збірна виявилася нікому не потрібна.
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Spokoyno (Київ)
27.03.2023 в 09:23
НІЦ наша збірна потрібна! Ну крім БОСякІВ, які наразі керують нашим футболом! А Ротань, прийшов на пару тижнів та повернувся на свою основну роботу. А за такий термін команду не побудуєш! Тільки велику пляму на тренерській кар'єрі заробиш!
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