Зинченко: Тренер сказал, что мы должны верить в наш выход из группы

Защитник и один из лидеров сборной Украины Александр Зинченко поделился мыслями после поражения от Англии (0:2) в рамках отборочного этапа Евро-2024.

"Нелегко отыгрываться при счете 0:2. Мы понимали, насколько сильна Англия. В таких матчах великие игроки диктуют все.

Тренер сказал, что мы все еще должны верить в наш выход из группы. У нас отличная команда в плане потенциала, много молодых игроков. Конечно, мы должны еще учиться, но сегодняшний матч стал невероятным опытом", — приводит слова Зинченко официальный сайт УЕФА.