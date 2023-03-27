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Зинченко пообещал взять реванш у Сака за поражение от Англии

Национальная сборная Украины
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На поле нет друзей

Зинченко пообещал взять реванш у Сака за поражение от Англии

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

В воскресенье, 26 марта сборные Англии и Украины встречались в рамках квалификации на Евро-2024. Игра завершилась в пользу "Трех львов" (2:0), а голами отметились Гари Кейн и Букайо Сака.

Защитник сине-желтых Александр Зиченко поделился мнением об игре партнера по "Арсеналу" Букайо Сака.

"Сака – отличный игрок. Очевидно, что он сейчас находится в огне, желаю ему сохранить это до конца сезона.

На поле нет друзей. К сожалению, Сака победил сегодня, но я возьму реванш", – приводит слова Зинченко Mirror.

К слову, Зинченко получил индивидуальную награду "Лев матча".

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В статье: Украина Англия Александр Зинченко Букайо Сака
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Источник:
Mirror

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