Зинченко пообещал взять реванш у Сака за поражение от Англии

В воскресенье, 26 марта сборные Англии и Украины встречались в рамках квалификации на Евро-2024. Игра завершилась в пользу "Трех львов" (2:0), а голами отметились Гари Кейн и Букайо Сака.

Защитник сине-желтых Александр Зиченко поделился мнением об игре партнера по "Арсеналу" Букайо Сака.

"Сака – отличный игрок. Очевидно, что он сейчас находится в огне, желаю ему сохранить это до конца сезона.

На поле нет друзей. К сожалению, Сака победил сегодня, но я возьму реванш", – приводит слова Зинченко Mirror.