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У Ротаня была концепция, а Мудрик не виноват. Роберто Моралес о матче Англия - Украина

Национальная сборная Украины
(1 голосов)

Анализ по горячим следам

У Ротаня была концепция, а Мудрик не виноват. Роберто Моралес о матче Англия - Украина

Роберто Моралес Автор UA-Футбол
Новина українською

Известный комментатор Роберто Моралес анализирует игру сборной Украины против сборной Англии на Уэмбли. Каков был замысел Руслана Ротаня, почему не удалось его воплотить в жизнь и что оправдывает Михаила Мудрика – ответы на эти вопросы, а также рассказ о новом курсе сборной Испании в новом влоге на канале UA-Футбол.

В этом выпуске:

  • 00:14 – Англия – Украина: плюсы, минусы, подводные камни
  • 03:54 – Неожиданный капитан сборной Испании как символ перемен

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В статье: Роберто Моралес канал UA-Футбол
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Комментарии (1)
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Консул Лаптевых (Львiв)
27.03.2023 в 12:27
Не верю! (с)
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