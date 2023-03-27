У Ротаня была концепция, а Мудрик не виноват. Роберто Моралес о матче Англия - Украина

Известный комментатор Роберто Моралес анализирует игру сборной Украины против сборной Англии на Уэмбли. Каков был замысел Руслана Ротаня, почему не удалось его воплотить в жизнь и что оправдывает Михаила Мудрика – ответы на эти вопросы, а также рассказ о новом курсе сборной Испании в новом влоге на канале UA-Футбол.

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