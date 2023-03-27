Легенда сборной Англии объяснил неудачную игру Мудрика в матче с британцами

Знаменитый экс-защитник сборной Англии Стюарт Пирс прокомментировал игру вингера национальной команды Украины Михаила Мудрика в матче отбора на Евро-2024 против британцев.

"Если бы я был тренером Украины, то я бы поставил Мудрика на противоположный фланг. Михаил ничего не сделал в этой игре, а он, пожалуй, один из их лучших футболистов.

Думаю, он был таким неэффективным только потому, что играл против Кайла Уокера", - приводит слова Пирса talkSport.