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Легенда сборной Англии объяснил неудачную игру Мудрика в матче с британцами
Специалист раскритиковал игру молодого украинца
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Знаменитый экс-защитник сборной Англии Стюарт Пирс прокомментировал игру вингера национальной команды Украины Михаила Мудрика в матче отбора на Евро-2024 против британцев.
"Если бы я был тренером Украины, то я бы поставил Мудрика на противоположный фланг. Михаил ничего не сделал в этой игре, а он, пожалуй, один из их лучших футболистов.
Думаю, он был таким неэффективным только потому, что играл против Кайла Уокера", - приводит слова Пирса talkSport.
Напомним, игра завершилась в пользу "Трех львов" со счетом 2:0. Мудрик вышел в стартовом составе сине-желтых и был заменен на 61-й минуте на Виктора Цыганкова.
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