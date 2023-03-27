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Легенда сборной Англии объяснил неудачную игру Мудрика в матче с британцами

Национальная сборная Украины
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Специалист раскритиковал игру молодого украинца

Легенда сборной Англии объяснил неудачную игру Мудрика в матче с британцами

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Знаменитый экс-защитник сборной Англии Стюарт Пирс прокомментировал игру вингера национальной команды Украины Михаила Мудрика в матче отбора на Евро-2024 против британцев.

"Если бы я был тренером Украины, то я бы поставил Мудрика на противоположный фланг. Михаил ничего не сделал в этой игре, а он, пожалуй, один из их лучших футболистов.

Думаю, он был таким неэффективным только потому, что играл против Кайла Уокера", - приводит слова Пирса talkSport.

Напомним, игра завершилась в пользу "Трех львов" со счетом 2:0. Мудрик вышел в стартовом составе сине-желтых и был заменен на 61-й минуте на Виктора Цыганкова.

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В статье: Стюарт Пирс Украина Англия Михаил Мудрик
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Источник:
talkSport

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