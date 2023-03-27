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Судаков: Мы хотели контролировать мяч, насколько это было возможно

Национальная сборная Украины
(1 голосов)

Хавбек сборной Украины подвел итоги матча с Англией

Судаков: Мы хотели контролировать мяч, насколько это было возможно

Фото: УАФ / Автор - Павло Кубанов

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Полузащитник сборной Украины Георгий Судаков прокомментировал поражение от команды Англии (0:2) в рамках отбора на Евро-2024.

"Мы понимали, что Англия сейчас входит, пожалуй, в топ-3 сборных мира. Против нее трудно играть, тем более - на "Уэмбли". Очень сложная игра, но у нас был план. Мы хотели контролировать мяч, насколько это было возможно. Понятно, что надо было играть на наших сильных качествах, а это именно игра с мячом. Где-то не получалось, но мы выложились на сто процентов. Англия показала свое мастерство, забив два невероятных гола.

В эпизоде с моим ударом в первом тайме Яремчук откатил мяч, я хотел пробить, но там было много соперников. Немного не получился удар, и его заблокировали.

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Я выступал в Лиге чемпионов, но за национальную сборную на таком уровне еще не играл. Это для меня новый вызов. У соперника очень сильный центр поля, защитники. В центре было тяжело, ведь Англия - физически сильная команда. Нужно было очень быстро работать с мячом.

Были как хорошие моменты, так и не очень. Но мы поднимаем голову вверх, двигаемся дальше, работаем. Мы видим, куда нужно стремиться. Мы работаем каждый день и прогрессируем", — сказал Георгий Судаков.

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В статье: Украина Англия Георгий Судаков
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Источник:
УАФ

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Комментарии (1)
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Smooth da Hustler (Львів)
27.03.2023 в 13:59
А навіщо, для чого його контролювати?))Можливо краще було на контрах зіграти
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