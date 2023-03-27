Судаков: Мы хотели контролировать мяч, насколько это было возможно

Полузащитник сборной Украины Георгий Судаков прокомментировал поражение от команды Англии (0:2) в рамках отбора на Евро-2024.

"Мы понимали, что Англия сейчас входит, пожалуй, в топ-3 сборных мира. Против нее трудно играть, тем более - на "Уэмбли". Очень сложная игра, но у нас был план. Мы хотели контролировать мяч, насколько это было возможно. Понятно, что надо было играть на наших сильных качествах, а это именно игра с мячом. Где-то не получалось, но мы выложились на сто процентов. Англия показала свое мастерство, забив два невероятных гола.

В эпизоде с моим ударом в первом тайме Яремчук откатил мяч, я хотел пробить, но там было много соперников. Немного не получился удар, и его заблокировали.