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Ротань: Миколенко перед игрой был под вопросом. Проблемы со спиной

Национальная сборная Украины
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И. о. главного тренера сине-желтых - о кадровых решениях

Ротань: Миколенко перед игрой был под вопросом. Проблемы со спиной

Фото: УАФ / Автор - Павло Кубанов

Новина українською

Исполняющий обязанности главного тренера сборной Украины Руслан Ротань объяснил свои кадровые решения в матче против Англии (0:2) в квалификации Евро-2024.

"Что касается Соболя, то Миколенко перед игрой был под вопросом. Проблемы со спиной. А Цыганков и Буяльский – мы по плану так и ожидали, что они усилят игру. Если бы мы до перерыва не пропустили, то думаю, что могли бы рассчитывать на большее с выходом этих игроков. Но, к сожалению, не вытерпели.

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Мастерство игроков Англии… Те моменты, которые у них были, они воспользовались ими. С высоко поднятой головой идем, у нашей сборной все впереди. Надо забыть эту игру и думать о следующей", – сказал Ротань.

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В статье: Руслан Ротань Украина Англия
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