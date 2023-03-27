Островки надежды в море безликости: о тех игроках сборной Украины, кто не провалил матч с Англией

Это была игра, по итогу которой независимая объективная пресса может высмеять Руслана Ротаня как тренера. С их планшетами на тренерской скамье, нелепыми отмазками на пресс-конференции и вообще "цезарским" подходом к делам. В современных прогрессивных футбольных странах за такие матчи критика лилась бы бурным потоком. И только в Украине пиарщики УАФ вырабатывают у общества привычку не критиковать, а поддерживать сборную, потому что свое. Даже когда эта сборная со своей стороны ничего не дает взамен.

Анализ игры сборной Украины по горячим следам матча на "Вембли" - в нашем теелграмм-канале >>>

Банальные слова в данной ситуации актуальны: проиграть Англии можно. Вопрос в том, как проиграть. Перед матчем футболисты едва не захлебывались от слов о желании бороться, сражаться по примеру наших славных воинов, а по факту на поле не нанесли ни одного удара в створ ворот, выполнили лишь три ключевые передачи на обострение и тушевались под малейшими признаками прессинга от соперника. Такую бесхарактерность лучше не ассоциировать с ВСУ. Лучше уж молчать и до, и после игры.

Безусловно, сопутствующие обстоятельства важны. Первый официальный матч за почти полгода времени, временный тренер (хотя автор, в отличие от некоторых других, не считает Ротаня заложником ситуации), определенные кадровые трудности. Однако факт остается фактом: Украина этим матчем вернулась лет на десять-пятнадцать в прошлое. Туда, где у нас была команда без идентичности и изюминки. Когда мы были просто серым пятном на фоне законодателей мод. Главное, чтобы этот матч был просто отдельным разовым проявлением помутнения, а не началом регрессивной тенденции.

Проблема основного состава – не Судаков в центре поля, а Малиновский на фланге

Руслан Ротань, по крайней мере, объяснил свой замысел по поводу Виктора Цыганкова. Ну, пускай так. План выпустить его делать результат во втором тайме (братья англичан "горяченькими" захотели) хоть и утопический, но все же план. Хорошо, что не стали оправдывать свое решение оставить в запасе, возможно, лучшего в настоящее время "легионера" сборной какими-то манипулятивными вещами. Однако это не отрицает того факта, что футболист, номинально заменивший Цыганкова на позиции в стартовом составе, провалил матч.

Трудно сказать, как сыграл бы Малиновский в центральной зоне, но на правом фланге он выглядел очень плохо. Реже его среди игроков, отыгравших все девяносто минут, с мячом встречался только вратарь Анатолий Трубин. Малиновский, кроме того, не помогал на достаточном уровне Александру Караваеву, фигура которого на правом фланге защиты сама по себе была проблемной. Вот и получалось, что англичане почти ничего не создавали из центральной зоны, но легко нагнетали на флангах.

Относительно слабой работы на защиту актуальны претензии и к Мудрику. Смешно было наблюдать за тем, как Миколенко получал нагоняй от Зинченко за выбитый куда попало мяч в ситуации, когда его прессинговали сразу несколько соперников, а Мудрик в это время потерялся в зоне, где не было игровой интенсивности. Неудивительно, почему у него есть проблемы в "Челси".

Другие впечатления от игры Судакова. Его выход в основном составе стал одной из самых больших неожиданностей. Но это решение, за которое Ротаня можно похвалить. Георгий был одним из самых лучших на поле. Он выполнил две из трех ключевых передач сборной Украины, стал третьим игроком команды по общему количеству выполненных пасов (64), на уровне с Зинченко стал лидером команды по количеству прикосновений к мячу (82). Только он и Степаненко среди игроков полузащиты не теряли мяч в непринужденных ситуациях. Наконец, он стал вторым самым эффективным игроком Украины по количеству попыток применения дриблинга (3). Здесь важно не только качество футбола, но и правильная психология. Судаков был на своем месте.

Хорошо, что Сваток, а не Попов. Его выход в определенной степени обусловлен стечением обстоятельств, но есть элемент и тренерского решения

Еще одна неочевидная накануне матча опция по стартовому составу сборной Украины – и еще одно попадание в цель. Но это, пожалуй, стечение обстоятельств, потому что Сваток вряд ли вышел бы в основе при здоровом Забарном. Хотя нужно похвалить тренерский штаб за не включение в заявку "пожарного" Попова. Да и за не вызов Кривцова, хотя тот и неплохо выглядит сейчас в США.

Сваток, а не Матвиенко, имеет в своем активе отбор мяча от оппонентов с позиции флангового защитника. То есть, чаще всего и наиболее эффективно именно он пытался страховать партнеров на флангах, которые находились под постоянным давлением. Сваток на уровне с Зинченко и тем же Матвиенко стал лучшим игроком Украины по показателю эффективности передач – 94. Ему не засчитали в статистику ключевой пас на Романа Яремчука, когда тот неуклюже (форвард резко деградирует, об этом мы писали в нашем телеграмм-канале >> >) пробил мимо штанги, потому что был офсайд. Но офсайд – это проблема нападающего. Передача была хорошей.

Вообще, у него пять длинных пасов. Три из них – из своей прямой зоны ответственности, тогда как два других – из центра поля (один даже из чужой половины). В начале матча мог "привезти" пенальти за отбор мяча у Харри Кейна, но сыграл аккуратно на грани фола.

Зинченко провел хороший матч, но это то, что и должен делать лидер. Большего он не продемонстрировал

Анализ статистики свидетельствует о том, что Зинченко был одним из лучших на поле: лидер по прикосновениям к мячу, второй лучший по количеству выполненных передач, один из лидеров по показателю применения дриблинга. Так что говорить о плохой игре в исполнении Александра нельзя. Но и нельзя говорить о чем-то экстраординарном. Это просто тот уровень, на котором Зинченко выступает еженедельно. И который позволяет ему быть составной частью одной из лучших команд АПЛ. Условия в сборной отличаются тем, что у Александра нет таких искусных партнеров на каждой позиции. Поэтому от него, как от лидера, требуется немного больше.

Его передачи должны быть направлены постоянно вперед, в то время как Зинченко примерно половину своих пасов отдал по направлению к своим воротам или в лучшем случае – поперек. Наконец, отсутствие ключевых пасов – показательная характеристика игры Александра. Того, что показал Зинченко, мало, чтобы говорить о футболисте, который способен тянуть команду вперед.

Шесть сейвов Трубина – крутой результат. Но как быть с первым пропущенным?

Анализировать игру Трубина смысла нет. Конечно, в украинском футболе есть свежие примеры, когда вратарь едва ли не в одиночку спасал матчи, но на "Уэмбли" для этого не было предпосылок. Свои два гола Англия забила очень легко и смогла бы при необходимости забить еще. Если бы играла не вполсилы. Хотя даже вполсилы хватило для создания, кроме двух голевых моментов, еще более чем с полдесятка ситуаций, претендовавших на гол.

Трубин совершил шесть сейвов, но пропустил первый необязательный гол. Караваев виноват, что позволил Кейну вынырнуть из-за спины. Но более искусный вратарь не допустил бы того, что ситуация дошла до финальной фазы развития. Он бы вышел на перехват заранее.

Руслан Ротань после матча заметил, что эта команда способна на большее. Но для большего нужны другие диспозиции: чтобы не в море безликости были островки надежды, а чтобы под ногами была всегда твердая земля. А до этого тренерскому штабу еще далеко.

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