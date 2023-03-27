Бой со смертью - три минуты. Акценты зрителя на игре Англии с Украиной

Попасть в группу с двумя записными фаворитами, они же оба финалиста предыдущего Евро, да еще в худших условиях для нашего футбола за всю историю – это, конечно, еще то "везение".

Начинать турнир в гостях у сильнейшей команды группы, которая перед этим обыграла конкурента на выезде, тогда как мы в качестве подготовки провели спарринг с клубными детьми, да во главе с калифом на час – это гарантированные ноль очков с, увы, но неизбежной лавиной критики. Ибо у болельщиков принято безоглядно требовать игры.

И, как бы это ни было примитивно, банально и предсказуемо до тошноты, вместо того чтобы принять эту неудачу, осознавая ее неотвратимость, как повелось, мы ищем виновных. Благо дело, нам предупредительно подсунули для этого в качестве жертвенного барашка тренера, которого использовали в качестве затычки.

На самом деле, единственное, в чем его можно было бы винить – это то, что он согласился стать объектом для издевательств, пытаясь оседлать еще и третью лошадь, хотя и на двух умудрялся усидеть с очевидным трудом. Но мог ли он отказаться в принципе, особенно если его просил об этом лично сам предполагаемый будущий наставник сборной страны? Да в такое время?

Привычно окидывая глазом мутные волны разливанного моря нечистот, хлынувшего на команду и коуча по окончании матча, выделил для себя едва ли не единственный на то время адекватный комментарий зрителя, которого позволю себе здесь процитировать.

"Для того, щоб "Запорожець" обігнав "Ягуар", іноді навіть найкращого гонщика не вистачить… А тут навіть навпаки! І водій кращого авто вправніший, і головне підлаштував його під себе... Не перший рік на ньому їздить! А Руслану дали "чуже" на один круг проїхатися... Тому всі недоліки і повилазили. Я вважаю, що виграє/програє команда! Тобто футболісти та тренерський штаб, який їх повинен правильно підібрати та налаштувати! А тут і гравці нижчого класу, і тренеру тільки дали на матч, два "покерувати". Так саме Ротань підбирав склад та планував, що вони повинні робити! Але чи тільки Руслан винен, що Саке давали стільки простору? Чи що Караваєв не був готовий "пободатися" з Кейном? Не думаю, що і Мудрику не давали завдання працювати не тільки на атаку! Та взагалі перший а може єдиний матч та з ТОПсуперником на його полі то "підстава"! Скільки ми "виграли" чи хоч би не програли на полі кращих п'яти команд зі "стаціонарними" тренерами?"

"Я думала, они будут злые, потому что в стране война!" - это уже слова моей разочарованной жены. Ну, от женщины, выборочно смотрящей футбол последние несколько лет, не заморачиваясь на его нюансах и тонкостях, услышать такое нормально. Но когда подобные аргументы высказывают люди, считающие себя знатоками этой игры…

Вероятно, на голой злости можно выиграть какое-нибудь первенство района – в это поверить могу. Но есть уровни, на которых, чтобы не выиграть, явному фавориту нужно невероятно как постараться. Вчера его старания ограничились тем, что он не стремился к разгрому. На что был, пожалуй, целый ряд причин. Но терять очки он никак не собирался.

"А зачем они тогда до игры нам говорили и обещали?" Ну, вы как дети, честное слово! Они говорили то, что от них хотели услышать назойливые репортеры, иногда буквально подталкивающие к совершенно определенным ответам.

Будь моя воля, я бы вообще запретил любое общение с прессой до матча. Почти всегда это набор штампов и банальностей – так сказать, соблюдение протокола. А сейчас без патриотизма никуда.

Допускаю, что они сами в это искренне верили. Но то, что они должны были убиваться в подкатах, калеча соперников, или нестись с горящими глазами туда, куда эти глаза глядят, или как там вы еще себе представляете победный настрой – бред.

Мы говорим о футболе, хоть нам сегодня и приходится жить в условиях войны. А в поединках, где встречаются команды с такой разницей в классе и игровом тонусе, как оно сложилось на вчера, чудес не бывает.

Игра получилась средней степени зрелищности. Яркие эпизоды по таймам распределились примерно поровну, с той разницей, что после перерыва все они уместились в последнюю пятиминутку.

До злосчастной 37-й минуты, когда Кейн открыл счет, игра была практически равной, не суть важно, почему именно. Но первый же выпад англичан положил конец интриге: до официального оформления ее кончины – второго гола – оставалось три минуты. И да, пожалуй, это был даже не бой со смертью, а робкий вопрос к медсестре: может быть, все-таки в реанимацию?

Дальше матч победителями откровенно доигрывался, в чем прагматичная команда Саутгейта давно и весьма преуспела. Исключение составил упомянутый всплеск в концовке, когда захотели проявить себя вышедшие на замену.

Счет абсолютно точно отражает происходившее на поле. Еще точнее было бы, если бы они забили по голу в тайме. Но реализованы были первые же два голевых момента. К слову, у нас на них не было и намека. Естественно, я говорю о легитимных эпизодах игры.

Никаких поводов для назначения пенальти в наши ворота коллега Юстас, мой судейский консультант не узрел. Ни на 8-й, ни на 73-й минуте. Не стоит преувеличивать и сгущать краски.

В итоге ожидаемо центральной фигурой матча стал страж наших ворот Трубин. Правда, все свои три-четыре стоящих упоминания сэйва он совершил уже после 0:2. Ну а игроком матча безоговорочно следует признать Сака, который после ассиста Кейну лично произвел контрольный выстрел в футбольное тело соперника.

Что еще? Охотно верю Ротаню, что он планировал выпустить Цыганкова позже для того, чтобы тот сделал результат. Вероятно, и Довбик призван был освежить и обострить игру в концовке для достижения этой цели. Но прежде нам нужно было выстоять, а после двух пропущенных мячей все это потеряло смысл. Повторюсь: Саутгейт умеет удерживать преимущество. Не говоря уже о превосходстве.

Из хорошего, говоря о персоналиях. Были заиграны, получив опыт на столь высоком уровне, Сваток и Судаков. И хуже других они не смотрелись, в игру вошли нормально. Из плохого: Мудрик все-таки не Бэтмен, на сегодняшний день.

И я вас умоляю, забудьте уже про Коноплянку. Ежу должно быть понятно, что он был вызван в сборную для улучшения микроклимата – в футбольном коллективе это имеет значение. Ну, получил свои пару минут, когда все были уже мыслями в раздевалке. И что-то подсказывает, что это было его прощанием с командой.

Так и подмывало вновь процитировать в заголовке персонажа из классического фильма конца прошлого века: "Я так и думал, господа, я так и думал…" Правда, если помните, мое воображение рисовало более-менее достойные 1:3. Но практичные британцы решили, что надежнее будет "сухой" счет.

А, кстати, после этих слов дикий человек Маргадон говорил: "… Пройдемте!" И действительно, после того как свершилось неизбежное, имеет смысл поскорее забыть об этом и проследовать дальше. Туда, где национальную сборную Украины ждет, будем надеяться, борьба за путевку на Евро-2024 с постоянным тренером во главе.

И этот ноль, который можно было заносить в таблицу еще до старта турнира, почти наверняка не сыграет в ней никакой роли.

Фото - УАФ