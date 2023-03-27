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Национальная сборная Украины
Национальная сборная Украины

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Сабо: Это самая слабая игра нашей сборной. Это не тот футбол, который нужен для сборной

Национальная сборная Украины
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(1 голосов)

Естественно, речь идет о матче Англия - Украина

Сабо: Это самая слабая игра нашей сборной. Это не тот футбол, который нужен для сборной

ТК Футбол 1/2/3

Новина українською

Экс-тренер "Динамо" и сборной Украины Йожеф Сабо поделился своим мнением после поражения национальной команды от Англии (0:2) в квалификации Евро-2024.

— О чем можно говорить, если мы слабее? Кого винить? В первом тайме наших вообще не было видно, а во втором англичане остановились, непонятно почему, поэтому нам удавалось больше контролировать мяч. Такой футбол мне не нравится. Я сторонник того, что лучше проиграть 4:0 или 5:0, но играть атакой на атаку. У нас атаки вообще никакой нет. Абсолютно – нет ударов по воротам, ничего. Это самая слабая игра нашей сборной. Так играть нельзя. Для меня – это не футбол. Пусть критикуют меня как хотят, но я считаю, что это не тот футбол, который нужен для национальной сборной.

Читайте такжеСабо - о жеребьевке отбора ЧЕ-2024: У Англии и Италии есть из кого выбирать, не то что у нас

- Как оцените тактику на матч?

– Тренер выбрал игру на контратаках, но контратаки у нас нет. В первом тайме англичане вообще запрессинговали и не давали возможность что-либо сделать. Что произошло во втором тайме – не знаю. Соперник просто остановился. Видимо, результат устраивал. Но не будем забывать, что они играли на третий день после очень тяжелого матча с итальянцами на выезде. При этом они здорово выглядели.

— В стартовом составе было два дебютанта – выбор на игру стал неожиданностью для Вас?

— Сваток старался, выигрывал воздух, но атаки – ноль. Моментов – ноль. Если бы мы атаковали и проиграли – это другое. Я не ожидал такой игры. Я критикую, когда в УПЛ против "Динамо" и "Шахтера" команды "садятся" в защиту и отбиваются. Это не футбол. То же говорю и сейчас, после матча национальной сборной. В ней наши сильнейшие игроки, но команда выглядела тускло. Лучше пропустить 5 и забить 2. Видно, что есть атака. Наша сборная, на сегодняшний день, не знает, что такое атака.

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В статье: Украина Англия Йожеф Сабо
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Источник:
1927.kiev.ua

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Комментарии (1)
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Зритель (Харьков)
27.03.2023 в 17:30
"Краще програти 4:0 чи 5:0"(?!). Дід остаточно впав в маразм. Це не товариський матч. Підрахунок різниці м'ячів при рівній кількості очок ніхто не відміняв.
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