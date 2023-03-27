Сабо: Это самая слабая игра нашей сборной. Это не тот футбол, который нужен для сборной

Экс-тренер "Динамо" и сборной Украины Йожеф Сабо поделился своим мнением после поражения национальной команды от Англии (0:2) в квалификации Евро-2024.

— О чем можно говорить, если мы слабее? Кого винить? В первом тайме наших вообще не было видно, а во втором англичане остановились, непонятно почему, поэтому нам удавалось больше контролировать мяч. Такой футбол мне не нравится. Я сторонник того, что лучше проиграть 4:0 или 5:0, но играть атакой на атаку. У нас атаки вообще никакой нет. Абсолютно – нет ударов по воротам, ничего. Это самая слабая игра нашей сборной. Так играть нельзя. Для меня – это не футбол. Пусть критикуют меня как хотят, но я считаю, что это не тот футбол, который нужен для национальной сборной.

- Как оцените тактику на матч?

– Тренер выбрал игру на контратаках, но контратаки у нас нет. В первом тайме англичане вообще запрессинговали и не давали возможность что-либо сделать. Что произошло во втором тайме – не знаю. Соперник просто остановился. Видимо, результат устраивал. Но не будем забывать, что они играли на третий день после очень тяжелого матча с итальянцами на выезде. При этом они здорово выглядели.

— В стартовом составе было два дебютанта – выбор на игру стал неожиданностью для Вас?

— Сваток старался, выигрывал воздух, но атаки – ноль. Моментов – ноль. Если бы мы атаковали и проиграли – это другое. Я не ожидал такой игры. Я критикую, когда в УПЛ против "Динамо" и "Шахтера" команды "садятся" в защиту и отбиваются. Это не футбол. То же говорю и сейчас, после матча национальной сборной. В ней наши сильнейшие игроки, но команда выглядела тускло. Лучше пропустить 5 и забить 2. Видно, что есть атака. Наша сборная, на сегодняшний день, не знает, что такое атака.