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Сабо: Это стыд, что Коноплянку выпустили на полторы минуты. Не нужно так унижать футболиста

Национальная сборная Украины
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(1 голосов)

Йожеф Йожефович может высказаться очень метко

Сабо: Это стыд, что Коноплянку выпустили на полторы минуты. Не нужно так унижать футболиста

uaf.ua

Новина українською

Экс-тренер "Динамо" и сборной Украины Йожеф Сабо поделился своим мнением о кадровом потенциале сборной Украины в матче отбора Евро-2024 с Англией (0:2).

— Можно ли выделить кого-нибудь из игроков в сборной Украины?

— Некоторых футболистов вообще не было заметно. На своей половине поля еще как-то играли в одно-два прикосновения. Во втором тайме тоже до середины поля играли, а дальше – ничего. Или они не знали, что делать, или перегорели, но футбол должен быть другим. Для зрителя должны атаковать обе команды. А так - моментов не было, где-то выручал Трубин, где-то ему везло, пробивали с близкого расстояния и попадали в него.

– Зинченко – оптимальный вариант капитана, на данный момент?

– Это выбор тренера. Александр – умный игрок, но он не атакующий, а разыгрывающий. Может принять, отдать... Он хороший футболист у себя в команде. Старший у нас Степаненко. По правилам, капитанскую повязку дают старшему, но это выбор тренера.

Наши футболисты средней линии тоже должны что-то делать, чтобы выйти на ударную линию, но этого в матче против Англии не было.

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- Как оцените выход Коноплянки в добавленное время?

– Я сидел у телевизора и мне было стыдно, что его выпустили на полторы минуты. Не нужно так унижать футболиста. Это стыд. Вышел, аут, остановка в игре и судья свистнул. Зачем было выпускать Коноплянку? Из-за критики решения о вызове? Так нужно было ему дать хотя бы минут десять, чтобы показал, что умеет.

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В статье: Евгений Коноплянка Украина Англия Йожеф Сабо Александр Зинченко
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Источник:
1927.kiev.ua

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Комментарии (3)
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K-Spirit (Киев)
27.03.2023 в 19:33
Так нужно было ему дать хотя бы минут десять, чтобы показал, что умеет. - А вдруг бы поняли за 10 минут, что он уже ничего не умеет.
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K-Spirit (Киев)
27.03.2023 в 19:39
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alex 66 (Кременчук)
27.03.2023 в 18:46
Сором- це те, що його взагалі туди запросили. Славко Шевчук у своєму віці міг більше зробити на полі ніж Коно)))
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