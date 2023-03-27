Сабо: Это стыд, что Коноплянку выпустили на полторы минуты. Не нужно так унижать футболиста

Экс-тренер "Динамо" и сборной Украины Йожеф Сабо поделился своим мнением о кадровом потенциале сборной Украины в матче отбора Евро-2024 с Англией (0:2) .

— Можно ли выделить кого-нибудь из игроков в сборной Украины?

— Некоторых футболистов вообще не было заметно. На своей половине поля еще как-то играли в одно-два прикосновения. Во втором тайме тоже до середины поля играли, а дальше – ничего. Или они не знали, что делать, или перегорели, но футбол должен быть другим. Для зрителя должны атаковать обе команды. А так - моментов не было, где-то выручал Трубин, где-то ему везло, пробивали с близкого расстояния и попадали в него.

– Зинченко – оптимальный вариант капитана, на данный момент?

– Это выбор тренера. Александр – умный игрок, но он не атакующий, а разыгрывающий. Может принять, отдать... Он хороший футболист у себя в команде. Старший у нас Степаненко. По правилам, капитанскую повязку дают старшему, но это выбор тренера.

Наши футболисты средней линии тоже должны что-то делать, чтобы выйти на ударную линию, но этого в матче против Англии не было.

- Как оцените выход Коноплянки в добавленное время?

– Я сидел у телевизора и мне было стыдно, что его выпустили на полторы минуты. Не нужно так унижать футболиста. Это стыд. Вышел, аут, остановка в игре и судья свистнул. Зачем было выпускать Коноплянку? Из-за критики решения о вызове? Так нужно было ему дать хотя бы минут десять, чтобы показал, что умеет.