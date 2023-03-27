Трубин: Если можем играть с такими сборными как Англия, то с каждым матчем будем прибавлять

Голкипер сборной Украины Анатолий Трубин высказал свое мнение относительно поражения команды в матче отбора Евро-2024 с Англией (0:2).

– Был жуткий эпизод в начале игры, когда в тебя влетел Мэддисон. Как на самом деле все выглядело? Болезненным ли был удар?

– Там не сильно больно было. Мог быть такой ужасный момент, но хорошо, что все обошлось. Но нужно сразу ловить мяч, чтобы не было таких моментов.

– Это тебя из колеи не выбило?

– Да нет, это игра, бывают такие микро-ошибки. Главное, что не пропустили и продолжили играть.

– У тебя 5 сейвов. Согласишься с такой статистикой?

– Ну что есть, то есть.

– Может, ты насчитал больше или меньше?

– Было бы лучше, если бы было 7.

– Некоторые порталы ставят тебе самую высокую оценку. Противодействовать таким звездам нападения непросто. Опасались Кейна?

– Не было такого, что я кого-то боялся. Конечно, Кейн – один из лучших или самый лучший форвард мира сейчас. Тем более, он забил больше всех в истории сборной Англии. Надо было хорошо готовиться.

– Был замысел действовать через короткий пас. Для тебя это обычная работа. Что не удалось и почему?

– Считаю, что, наверное, не хватило длинных передач на чужую половину поля за спины защитникам. Возможно, тогда нужно было больше открываться. Для кого-то это была первая игра при такой тактике, поэтому было тяжело, но были хорошие моменты, когда хорошо выходили. Если можем играть с такими сборными как Англия, то с каждым матчем, каждым тренировочным сбором будем прибавлять.

Будем лучше понимать, когда требуется короткий пас, а когда играть в зону. Считаю, что в следующих матчах будет более атакующая игра и больше моментов и голов.

– Следующие соперники – Северная Македония и Мальта. Какого ты мнения об этих командах?

– Могу сказать, что сейчас все сборные добавляют. Не считаю, что это будет лёгкая прогулка. Тем более, помню, как мы играли против Македонии на Евро. Тогда было очень тяжело. Еще много времени, но нужно будет готовиться. И с таким же настроением, как против Англии – максимальная концентрация и фокус на своей игре, а также на сильных и слабых сторонах соперника, и все будет хорошо.