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Маркевич: Реброва в сборной ждут уже третий год. Приедет мессия и спасет украинский футбол

Национальная сборная Украины
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(3 голосов)

Мирон Богданович раскритиковал игру сборной Украины в матче с Англией, и не только

Маркевич: Реброва в сборной ждут уже третий год. Приедет мессия и спасет украинский футбол

Новина українською

Известный украинский тренер Мирон Маркевич высказал свое мнение относительно поражения сборной Украины в матче отбора Евро-2024 с Англией (0:2).

"Сразу по глазам видно, когда футболисты выходят на поле, что они сегодня будут сражаться за каждый мяч. А тут даже по телевизору смотришь – они все обречены. Никакой борьбы, одна карточка за игру, одна! Где такое есть в футболе? Проиграйте, но чтобы все избитые ушли с поля. Это просто нереально на таком стадионе, против такой команды и при такой поддержке, какая у них была. На фронте масса болельщиков воюет, ультрас "Днепра", "Металлиста", я с ними на связи. Я знаю, что они все смотрели матч, несмотря ни на что.

На игре должен быть главный тренер, а не исполняющий обязанности. Да будет Ротань, нет вопросов. Реброва уже ждут третий год. Приедет "мессия" и спасет украинский футбол. Пусть скажет: "Я летом точно принимаю сборную Украины". Пока я такого не слышал.

С такой командой нужно очень много бегать и не давать играть. С такими командами стоя ничего ты не сделаешь. Англичане даже не напрягались сильно, Я ждал совсем другого. При счете 0:2 надо было характер проявить. Но если ни одного удара за игру - трудно рассчитывать на что-то", - сказал Маркевич.

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В статье: Мирон Маркевич Украина Англия
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Источник:
Еспресо

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Комментарии (2)
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knmua(Киев) (Киев)
27.03.2023 в 20:00
ображений виповз
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0
-2
Nyva_vn_ua (Vinnytsia)
27.03.2023 в 19:45
500%
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