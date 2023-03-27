Маркевич: Реброва в сборной ждут уже третий год. Приедет мессия и спасет украинский футбол

Известный украинский тренер Мирон Маркевич высказал свое мнение относительно поражения сборной Украины в матче отбора Евро-2024 с Англией (0:2).

"Сразу по глазам видно, когда футболисты выходят на поле, что они сегодня будут сражаться за каждый мяч. А тут даже по телевизору смотришь – они все обречены. Никакой борьбы, одна карточка за игру, одна! Где такое есть в футболе? Проиграйте, но чтобы все избитые ушли с поля. Это просто нереально на таком стадионе, против такой команды и при такой поддержке, какая у них была. На фронте масса болельщиков воюет, ультрас "Днепра", "Металлиста", я с ними на связи. Я знаю, что они все смотрели матч, несмотря ни на что.

На игре должен быть главный тренер, а не исполняющий обязанности. Да будет Ротань, нет вопросов. Реброва уже ждут третий год. Приедет "мессия" и спасет украинский футбол. Пусть скажет: "Я летом точно принимаю сборную Украины". Пока я такого не слышал.

С такой командой нужно очень много бегать и не давать играть. С такими командами стоя ничего ты не сделаешь. Англичане даже не напрягались сильно, Я ждал совсем другого. При счете 0:2 надо было характер проявить. Но если ни одного удара за игру - трудно рассчитывать на что-то", - сказал Маркевич.