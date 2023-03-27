Национальная сборная Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Джеррард – Мудрику: Ты же знаешь, что нужно держать Сака под правую ногу, нельзя позволить ему зайти под левую
Букайо постоянно переигрывал Михаила
Getty Images/Global Images Ukraine
Экс-хавбек сборной Англии Стивен Джеррард высказался об игре своей команды в матчей отбора Евро-2024 с
"С точки зрения сборной Украины, это была фантастическая игра в исполнении Англии. Однако вы можете быть разочарованы, если вы являетесь тренером Мудрика.
При всем уважении, но он все еще изучает игру. Ты же знаешь, что нужно держать Сака под правую ногу, нельзя позволить ему зайти под левую, потому что это его волшебная палочка, он попал прямо в точку", – отметил Джеррард.
Популярное сейчас
- Роскошная жена звезды Шахтера выстрелила горячим фото в честь дня рождения. ФОТО
- В Слуге Народа заявили, что в Украине могут усилить мобилизацию – названа причина
- Командующий Сухопутных войск ВСУ – о ситуации в Бахмуте: Идет наиболее интенсивная фаза боев
- Сборная Украины в спарринге обыграла вторую команду Брентфорда
- Чтобы легче было воровать украинские стиралки. Стивен Сигал будет учить российских военных айкидо
- Потерял сокровище по глупости. Супермодель, которая бросила Дани Алвеша из-за измены. ФОТО