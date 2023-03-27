Джеррард – Мудрику: Ты же знаешь, что нужно держать Сака под правую ногу, нельзя позволить ему зайти под левую

Экс-хавбек сборной Англии Стивен Джеррард высказался об игре своей команды в матчей отбора Евро-2024 с Украиной (2:0).

"С точки зрения сборной Украины, это была фантастическая игра в исполнении Англии. Однако вы можете быть разочарованы, если вы являетесь тренером Мудрика.

При всем уважении, но он все еще изучает игру. Ты же знаешь, что нужно держать Сака под правую ногу, нельзя позволить ему зайти под левую, потому что это его волшебная палочка, он попал прямо в точку", – отметил Джеррард.