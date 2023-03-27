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Трубин: Ротань - молодой и амбициозный тренер. Полагаю, что у него прекрасное будущее
А впереди у нас еще матчи молодежного Евро
Getty Images/Global Images Ukraine
Голкипер сборной Украины
– Держишь на заметке, что в июне будет не только национальная сборная, но и молодежка?
– Ну естественно. Это такое историческое событие для нашей страны, потому что очень редко молодежная сборная выходит на Евро. Но считаю, что есть все шансы не только выйти из группы, но и побороться за высокие места.
– Соперники у вас там серьезные – Испания, Хорватия.
– Конечно, это же Евро. Будет очень интересно и тяжело, но нам по силам. Все в наших головах и ногах.
– Руслан Ротань тренер и там, и там. Как было на этом сборе с ним работать?
– Уровень выше намного, но Руслан Петрович – молодой и амбициозный тренер. Как молодой футболист – с каждым годом, месяцем, днем и игрой станет еще лучше. Полагаю, что у него прекрасное будущее в тренерской деятельности. И это для него был большой опыт, игра против Англии – очень круто. И еще с его стилем.
– Гол Сака. Кто-то говорит, что это не берется. Можно ли такие мячи парировать?
– Да конечно, что можно. Считаю, что не бывает таких, которые нельзя взять. Очень хороший удар, но нужно работать, чтобы спасать команду даже в таких ситуациях. Много работы впереди, не нужно останавливаться, а двигаться только вперед. Тогда будет результат.
– С защитниками тебе сегодня нормально сотрудничалось? Сваток впервые играл.
– За эту неделю более-менее привыкли. С Матвиенко больше синергия, потому что всегда играем в "Шахтере". Но не считаю, что была какая-то проблема, что мы впервые играем с такой линией защиты.
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