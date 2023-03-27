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Трубин: Ротань - молодой и амбициозный тренер. Полагаю, что у него прекрасное будущее

Национальная сборная Украины
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(1 голосов)

А впереди у нас еще матчи молодежного Евро

Трубин: Ротань - молодой и амбициозный тренер. Полагаю, что у него прекрасное будущее

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Голкипер сборной Украины Анатолий Трубин высказал свое мнение относительно поражения команды в матче отбора Евро-2024 с Англией (0:2), а также поделился ожиданиями от молодежного Евро.

– Держишь на заметке, что в июне будет не только национальная сборная, но и молодежка?

– Ну естественно. Это такое историческое событие для нашей страны, потому что очень редко молодежная сборная выходит на Евро. Но считаю, что есть все шансы не только выйти из группы, но и побороться за высокие места.

– Соперники у вас там серьезные – Испания, Хорватия.

– Конечно, это же Евро. Будет очень интересно и тяжело, но нам по силам. Все в наших головах и ногах.

– Руслан Ротань тренер и там, и там. Как было на этом сборе с ним работать?

– Уровень выше намного, но Руслан Петрович – молодой и амбициозный тренер. Как молодой футболист – с каждым годом, месяцем, днем и игрой станет еще лучше. Полагаю, что у него прекрасное будущее в тренерской деятельности. И это для него был большой опыт, игра против Англии – очень круто. И еще с его стилем.

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– Гол Сака. Кто-то говорит, что это не берется. Можно ли такие мячи парировать?

– Да конечно, что можно. Считаю, что не бывает таких, которые нельзя взять. Очень хороший удар, но нужно работать, чтобы спасать команду даже в таких ситуациях. Много работы впереди, не нужно останавливаться, а двигаться только вперед. Тогда будет результат.

– С защитниками тебе сегодня нормально сотрудничалось? Сваток впервые играл.

– За эту неделю более-менее привыкли. С Матвиенко больше синергия, потому что всегда играем в "Шахтере". Но не считаю, что была какая-то проблема, что мы впервые играем с такой линией защиты.

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В статье: Украина U-21 Руслан Ротань Украина Англия Анатолий Трубин
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Комментарии (2)
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Віктор Бокасса (Betwmount)
27.03.2023 в 21:30
Які ж вони неадекватні песдоболи
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+2
0
Джим Слэйд (Харьков)
27.03.2023 в 22:15
Ну, для гравців, коли вони не йобнуті скандалісти, критика власного тренера - це практично табу, тому зрозуміти можна
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0
-1

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