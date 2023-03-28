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Гецко: Игра сборной Украины против Англии напоминала товарищеский матч ветеранов

Национальная сборная Украины
(1 голосов)

Очень тонко подметил эксперт

Гецко: Игра сборной Украины против Англии напоминала товарищеский матч ветеранов

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Экс-игрок сборной Украины Иван Гецко не сдержал эмоций после поражения национальной команды от Англии (0:2) в матче отбора Евро-2024.

"Что здесь можно комментировать? Англия забила два мяча и просто остановилась, играла на удержание счета. А в исполнении сборной Украины я не увидел ничего, особенно в атаке. Если контроль мяча еще какой-то присутствовал, то в атаке вообще полный провал.

О каком можно говорить прогрессе футбола, если мы говорим, что Ротань нам предлагает высокие футбольные материи, а на выходе ни взятие ворот, ни комбинаций, ни стандартов? Малиновский за всю игру ни разу не нашел возможности пробить по воротам. И это игрок атакующего плана, играющий в одном из топ-чемпионатов.

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То, что было сегодня, близко не напоминало отборочную игру. Скорее – товарищеский матч ветеранов. Смотришь, вроде бы играют люди за границей, в европейских клубах, а адекватного уровня даже не видно. В лучшем случае средний. С другой стороны, чего мы хотим? Тот травмирован, другой восстанавливается, третий не готов, в своем клубе сыграл только семь минут и так далее. Отмазки будут везде. Но логичный тогда вопрос — зачем тогда этих игроков задавать? У нас есть нормальные футболисты, в хорошей форме, имеющие постоянную практику в нашем чемпионате. Так ставьте их, пусть обосновывают и демонстрируют, на что способны. В любом случае от них пользы будет больше, чем от легионеров, уровень готовности которых оставляет желать лучшего.

Да, все понимают, в какой непростой ситуации сейчас находится наша страна, наши граждане, футбол сейчас далеко не на первом месте. И, однако, в этой ситуации есть у нас игроки, которые играют за бугром, к ним никто не предъявляет каких-то усилий, они не в такой степени обременены всеми заботами, которые есть у тех, кто живет в Украине. Так что на качестве игры это, по идее, тоже как-то должно сказываться", - сказал Гецко.

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В статье: Украина Англия Иван Гецко
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Источник:
FootBoom

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Комментарии (1)
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Nyva_vn_ua (Vinnytsia)
28.03.2023 в 00:29
Частково можна погодитись, але ставити без міжнародного досвіду - теж не варіант..просто посилиться гра взад...
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