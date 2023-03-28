Михайличенко: Какая сборная Украины сильнее? Завтрашняя

Экс-тренер сборной Украины Алексей Михайличенко сравнил матч национальной команды против Англии (0:2) в отборе Евро-2024 с единственной победой украинцев над англичанами – в отборе на ЧМ-2010 под его руководством (1:0).

– Вы – единственный тренер сборной Украины, который обыгрывал Англию. Какой рецепт?

– Пожалуй, неправильно так говорить, ведь выиграла команда. И команда тренеров, и команда игроков, и команда персонала.

У нас тогда было очень много интересных, молодых и многообещающих игроков. Такие матчи дают молодежи много возможностей проявлять себя. Эта победа дала Украине шанс быть не только созерцателем большого футбола, но и играть в большой футбол.

Сейчас сборная Украины уже не из тех команд, задача которых - просто хорошо сыграть и не ударить лицом в грязь. Мы играем для того, чтобы попасть на чемпионат мира.

– Какая сборная Украины сильнее - нынешняя или в 2009 году?

– Завтрашняя. Все шаги, которые делает украинская сборная, она делает для того, чтобы завтра быть лучше, – сказал Михайличенко.