Марш к Уэмбли, неистовые фанаты и почтение англичан. Записки из Лондона в день матча Англия - Украина

Журналист Анатолий Хамаев, который после начала полномасштабного вторжения был вынужден вместе с семьей выехать заграницу, побывал на Уэмбли на матче Англии и Украины в рамках отбора на Евро-2024. Он встретил известного бывшего легионера, а нынче тренера из Первой/Второй лиги, поучаствовал в марше болельщиков, а также отметил, как поменялось отношение иностранных журналистов к коллегам из Украины.

С утра в день матча в Лондоне пошел мелкий дождь и подул сильный ветер. Можно сказать типичная британская погода. Но за три часа до матча дождь неожиданно прекратился. Перед стадионом в это время собралось уже огромное количество болельщиков, как украинских, так и английских. Прилегающие к стадиону пабы были заполнены полностью.

Один из баров украинские болельщики заранее объявили точкой сбора всех, кто хочет поддержать нашу сборную на Уэмбли и кто готов принять участие в марше за 1 час 15 минут до начала игры. Когда я пришёл к этому пабу, то охранник уже не пускал туда, ибо в пабе было тесно, яблоку негде упасть. Вернее, он пускал по мере того, как кто-то покидал паб и там освобождалось место, пространство, будет вернее сказать. Так плотно к другу располагались наши болельщики.

Сам марш вышел громким и красочным. Причём к маршу присоединилось несколько английских болельщиков. Кстати, фирменные матчевые шарфы были очень популярным товаром в этот день. Их раскупали можно сказать, как горячие пирожки, как украинские болельщики, так и английские.

Перед матчем меня мой друг Алексей познакомил с интересным человеком - Нгахой Коллинзом, украинским футболистом и тренером. Он камерунец. И провёл более 200 матчей за украинские команды. Последним в игровой карьере Коллинза был клуб "Нива" из Винницы. По завершении карьеры футболиста Коллинз остался в клубе, а в конце января 2019 года был назначен главным тренером "Нивы" и стал первым тренером камерунского происхождения в чемпионатах Украины.

Атмосфера до матча была прекрасной. Но на самом матче все было в сто крат прекраснее. Наши фаны все время заряжали традиционные кричалки, конечно же, и про путлера. При этом английские фаны спокойно воспринимали активность украинского сектора и не пытались его "заглушить". Хотя такое поведение - попытки не дать возможность гостевым фанатам выражать поддержку - я наблюдал на матчах внутреннего чемпионата Украины. Здесь на Уэмбли этого не было.

Хочу отметить, что во втором тайме английские болельщики откровенно заскучали и стали на центральной трибуне пускать бумажные самолётики. Украинские же фаны даже при неприятном счёте 0:2 ни на минуту не замолкали. И уже традиционно на 88-ой минуте матча исполнили Гимн Украины.

Боюсь ошибиться, в ложе для СМИ присутствовали порядка 150-200 журналистов. Каждому было выделено персональное место с монитором, на котором транслировалась игра с повторами опасных моментов. Хотелось бы отметить такой факт: иным стало отношение иностранных коллег к украинским журналистам. Я был на более чем трёх, может четырех сотнях пресс-конференция за время своей работы журналистом. Так что встречался и общался с не одним десятком иностранных журналистов. И до войны это было просто обычное или даже такое снисходительное общение, мол, чемпионат у вас такой себе по сравнению с другими ведущими в футбольном плане европейскими странами. А тут просто громадное уважение со стороны иностранных коллег. Я бы даже сказал восхищение, что мы - украинские журналисты - представляем страну, которая даёт достойный отпор рашистам, так называемой второй армии мира.

К примеру, мой сосед в ложе прессы, англичанин, сказал, что знает, как сейчас трудно проводить чемпионат страны в Украине, как трудно собирать игроков к матчам сборной, и как игрокам сложно в моральном плане сейчас играть. После матча английский коллега пожелал нашей сборной занять второе место и попасть на Евро-2024, а ещё победы Украине над страной-агрессором.

Таким был matchday в Лондоне. Трудно было добираться из Эдинбурга в столицу Великобритании, пришлось ехать на автобусе 11 часов. Но оно того стоило. Увидеть переполненный знаменитый Уэмбли и почувствовать атмосферу этого известного на весь мир стадиона - это непередаваемые ощущения! На матче, как свидетельствовало табло стадиона, присутствовали 83957 болельщиков.

Спасибо защитникам нашей родины, нашим славным воинам, что в украинских игроков есть возможность проводить матчи с такими сильными сборными, как Англии, а болельщикам всей Украины в столь трудное время наблюдать и болеть за нашу сборную.

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