Источник: Реброва не будет в сборной Украины, Ротань останется

Главный тренер "Аль-Айна" Сергей Ребров может так и не принять национальную сборную Украины .

Такую информацию дает телеграм-канал "Динамо Киев Inside".

По информации источника, Ребров ждет от "Аль-Айна" предложения по новому контракту . Именно этот вариант является для него приоритетным, и руководство УАФ об этом знает.

Еще одна преграда на пути к назначению Реброва – высокие финансовые запросы для него и его тренерского штаба.

Отмечается, что в случае такого развития событий исполняющий обязанности главного тренера сборной Украины Руслан Ротань избавится от своей приставки и станет полноценным наставником команды.

Напомним, что ранее СМИ писали о том, что Ребров летом примет сборную. Информацию о переговорах подтверждали и в УАФ.