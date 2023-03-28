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Источник: Реброва не будет в сборной Украины, Ротань останется
Есть и такая интересная вариация с тренером сборной
Фото: facebook.com/alainfcae
Главный тренер "Аль-Айна" Сергей Ребров может так и не принять национальную
Такую информацию дает телеграм-канал "Динамо Киев Inside".
По информации источника, Ребров ждет от "Аль-Айна" предложения по новому контракту . Именно этот вариант является для него приоритетным, и руководство УАФ об этом знает.
Еще одна преграда на пути к назначению Реброва – высокие финансовые запросы для него и его тренерского штаба.
Отмечается, что в случае такого развития событий исполняющий обязанности главного тренера сборной Украины Руслан Ротань избавится от своей приставки и станет полноценным наставником команды.
Напомним, что ранее СМИ писали о том, что Ребров летом примет сборную. Информацию о переговорах подтверждали и в УАФ.
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