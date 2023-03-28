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Национальная сборная Украины
Национальная сборная Украины

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Источник: Реброва не будет в сборной Украины, Ротань останется

Национальная сборная Украины
Обновлено
(3 голосов)

Есть и такая интересная вариация с тренером сборной

Источник: Реброва не будет в сборной Украины, Ротань останется

Фото: facebook.com/alainfcae

Новина українською

Главный тренер "Аль-Айна" Сергей Ребров может так и не принять национальную сборную Украины.

Такую информацию дает телеграм-канал "Динамо Киев Inside".

По информации источника, Ребров ждет от "Аль-Айна" предложения по новому контракту . Именно этот вариант является для него приоритетным, и руководство УАФ об этом знает.

Еще одна преграда на пути к назначению Реброва – высокие финансовые запросы для него и его тренерского штаба.

Отмечается, что в случае такого развития событий исполняющий обязанности главного тренера сборной Украины Руслан Ротань избавится от своей приставки и станет полноценным наставником команды.

Напомним, что ранее СМИ писали о том, что Ребров летом примет сборную. Информацию о переговорах подтверждали и в УАФ.

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В статье: Руслан Ротань Сергей Ребров Украина Аль-Айн (ОАЭ)
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Источник:
Динамо Киев Inside

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Комментарии (7)
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Зритель (Харьков)
28.03.2023 в 22:52
У нинішнього покоління українських футболістів базові футбольні навички - прийом, тримання та відбір м'яча знаходяться на дуже низькому рівні. Це прогалини дитячої футбольної освіти, і ніякий найгеніальніший тренер нічого тут не зробить.
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0
0
Джан Мурадов (Придеснянськ)
28.03.2023 в 22:50
Тому, що Ротань це видатний коуч
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0
0
avatar
студент (Харьков)
28.03.2023 в 22:40
Каждый нормальный футболист мечтает тренировать сборную своей страны. А если в приоритете у реброва не сборная, а клуб из другой страны, то дерьмо ты сирожа, а не человек. Тимощуком от тебя попахивает..
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+1
-2
oda1979 (Запорожье)
28.03.2023 в 22:08
Павелка такой хытрый…. Во всем виноват Ротань. Но, он не виноват, ибо очень загружен.
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+1
0
Lion Killer (Львів)
28.03.2023 в 22:02
я сподіваюся це щось типу першоквітневого жарту.
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+1
0
kukarekin (Одесса)
28.03.2023 в 22:01
Ротань никакущий
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+1
0
kukarekin (Одесса)
28.03.2023 в 22:00
Шевченко или Петракова обратно
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-1

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