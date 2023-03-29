Сваток: Рад дебюту в сборной Украины. Жаль, что счет не в нашу пользу

Центральный защитник "Днепра-1" и сборной Украины Александр Сваток прокомментировал свой дебют в национальной команде в матче против Англии (0:2) в квалификации Евро-2024.

"Очень рад дебютировать за национальную сборную Украины! Жаль, что счет не в нашу пользу. Спасибо за доверие тренерскому штабу и болельщикам за поддержку", - написал Сваток в своем Instagram.

Отметим, что на уровне сборных 28-летний защитник выступал за юношеские команды U-18 и U-19, а также молодежную сборную.