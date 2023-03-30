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Мудрик: Побить рекорды Шевченко и Ярмоленко в сборной? Все возможно
У 22-летнего игрока пока нет голов за сборную
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Вингер "Челси" Михаил Мудрик оценил достижение Гарри Кейна, ставшего лучшим бомбардиром в истории сборной Англии.
"Кейн – классный форвард, квалифицированный. Мне нравится, как он действует. Он много работает на поле, а мне нравятся люди, которые проходят через испытания и становятся лучшими бомбардирами в своей сборной".
22-летний футболист также высказался по поводу амбиций побить рекорд национальной команды Украины по голам.
"Переписать рекорды Ярмоленко и Шевченко в сборной Украины? Все возможно. С Божьей помощью и усердным трудом", – сказал Мудрик.
Шевченко является лучшим бомбардиром сборной Украины – 48 голов, у Ярмоленко – 45. У Мудрика в сборной голов пока нет.
Mudryk on: Harry Kane and whether he believes he’s got a chance of getting close to Yarmolenko & Shevchenko at the top of Ukraine’s top scorer chart ⚽️— Zorya Londonsk (@ZoryaLondonsk) March 29, 2023
????: @SkySportsNews pic.twitter.com/CE0Ss1tEvP
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