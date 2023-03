Мудрик: Побить рекорды Шевченко и Ярмоленко в сборной? Все возможно

Вингер "Челси" Михаил Мудрик оценил достижение Гарри Кейна, ставшего лучшим бомбардиром в истории сборной Англии.

22-летний футболист также высказался по поводу амбиций побить рекорд национальной команды Украины по голам.

Шевченко является лучшим бомбардиром сборной Украины – 48 голов, у Ярмоленко – 45. У Мудрика в сборной голов пока нет.

Mudryk on: Harry Kane and whether he believes he’s got a chance of getting close to Yarmolenko & Shevchenko at the top of Ukraine’s top scorer chart ⚽️



