Мудрик: Побить рекорды Шевченко и Ярмоленко в сборной? Все возможно

Вингер "Челси" Михаил Мудрик оценил достижение Гарри Кейна, ставшего лучшим бомбардиром в истории сборной Англии.

"Кейн – классный форвард, квалифицированный. Мне нравится, как он действует. Он много работает на поле, а мне нравятся люди, которые проходят через испытания и становятся лучшими бомбардирами в своей сборной".

22-летний футболист также высказался по поводу амбиций побить рекорд национальной команды Украины по голам.

"Переписать рекорды Ярмоленко и Шевченко в сборной Украины? Все возможно. С Божьей помощью и усердным трудом", – сказал Мудрик.

Шевченко является лучшим бомбардиром сборной Украины – 48 голов, у Ярмоленко – 45. У Мудрика в сборной голов пока нет.