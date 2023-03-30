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Национальная сборная Украины
Национальная сборная Украины

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Мудрик: Побить рекорды Шевченко и Ярмоленко в сборной? Все возможно

Национальная сборная Украины
(3 голосов)

У 22-летнего игрока пока нет голов за сборную

Мудрик: Побить рекорды Шевченко и Ярмоленко в сборной? Все возможно

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Вингер "Челси" Михаил Мудрик оценил достижение Гарри Кейна, ставшего лучшим бомбардиром в истории сборной Англии.

"Кейн – классный форвард, квалифицированный. Мне нравится, как он действует. Он много работает на поле, а мне нравятся люди, которые проходят через испытания и становятся лучшими бомбардирами в своей сборной".

22-летний футболист также высказался по поводу амбиций побить рекорд национальной команды Украины по голам.

"Переписать рекорды Ярмоленко и Шевченко в сборной Украины? Все возможно. С Божьей помощью и усердным трудом", – сказал Мудрик.

Шевченко является лучшим бомбардиром сборной Украины – 48 голов, у Ярмоленко – 45. У Мудрика в сборной голов пока нет.

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В статье: Украина Челси (Лондон) Михаил Мудрик
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Источник:
Sport.ua

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Комментарии (8)
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Zapp Brannigan (Київ)
30.03.2023 в 16:27
Шева у 21 рік оформив хет-трик у ворота Барси, а в 22 - дубль з Реалом зробив...
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+2
0
Джан Мурадов (Придеснянськ)
30.03.2023 в 16:21
Мудрик, ти тупо розпіарений Ахметовим шматок лайна. Скоро тебе викинуть із Челсі.
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0
0
kukarekin (Одесса)
30.03.2023 в 15:05
Психология и менталитет это причины его последних неудач. Меньше говорить и больше делать, иначе участь коноплянка и кормильца
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+3
0
MaximSK (Киев)
30.03.2023 в 15:53
Коноплянка многое сделал для сборной, 21 гол забил, много пасов дал, просто у него не сложилась карьера в Европе, пока Мудрик и в подметки ему не годится, ни одного гола и голевого паса не сделал за сборную
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+3
0
Hanter44 (Baburka)
30.03.2023 в 16:09
Какой психолог! Охренеть можно!И сколько же вас,обсирателей по этим страницам бродит.Станьте перед зеркалом и спросите себя: А ЧТО я то достиг в этой жизни? Себе то врать не будешь.
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0
-2
K-Spirit (Киев)
30.03.2023 в 14:52
22 года уже. А он еще даже не начинал.
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+2
0
Nyva_vn_ua (Vinnytsia)
30.03.2023 в 14:33
Бла-бла..
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+1
0
avatar
Spokoyno (Київ)
30.03.2023 в 14:29
Авжеж зі "старанною працею" можна багато чого досягти... Але не з БП, а настроєм, цо прийдеться старанно відпахати ще років з десять і лише потім трошечки розслабитися, потеревенити про досягнення. Утім дерзай Михайло... не підведи вболівальників збірної!
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+2
0

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