На пути в плей-офф. Итоги первого этапа отбора к Евро-2024. Места для Украины есть и в Дивизионе В, и в Дивизионе А

Классический отбор к Евро-2024 не предусматривает плей-офф. Из каждой квалификационной группы первые две команды итоговой турнирной таблицы выйдут прямо на чемпионат Европы. Плей-офф привязан к результатам последнего розыгрыша Лиги наций. По итогам этих результатов сформировались очереди из сборных на четыре места в плей-офф первых трех Дивизионов (А, В, С) (лучшая по рейтингу сборная Дивизиона D может получить место в плей-офф одного из высших дивизионов).

Очередь на плей-офф отбора Лиги наций. Синим цветом - команды, которые в настоящее время проходят в плей-офф / скриншот - Wikipedia

Победители групп Лиги наций Дивизионов В и C не могут переходить в другой Дивизион. Например, победители групп Дивизиона В (Израиль, Босния и Герцеговина, Сербия и Шотландия) могут пройти на Евро-2024 либо через квалификационную группу, либо через плей-офф Лиги наций Дивизиона В. В то время как другие команды Лиги В (не победители своих групп в Лиге наций) могут претендовать и на плей-офф Дивизиона А (равно как команды - не победители групп Лиги С могут претендовать на плей-офф Дивизиона В). При этом добор в низший дивизион из высшего невозможен, если в плей-офф низшего дивизиона играет хотя бы один победитель группы Лиги наций.

Украина не является победителем группы Лиги наций и может претендовать на места и в Дивизионе В, и в Дивизионе А. После двух туров отбора (но наша команда сыграла один матч) сборная Украины не имеет проходного места на Евро-2024 через квалификационную группу (четвертое промежуточное место), но имеет место в плей-офф раунде квалификации пути Лиги наций. Причем, есть вакантные места в плей-офф сразу двух Дивизионов.

# Команда И В Н П М РМ О 1 Англия 2 2 0 0 4-1 +3 6 2 Италия 2 1 0 1 3-2 +1 3 3 Северная Македония 1 1 0 0 2-1 +1 3 4 Украина 1 0 0 1 0-2 -2 0 5 Мальта 2 0 0 2 1-4 -3 0

Турнирное положение в группе с участием Украины в классическом квалификационном этапе

За Дивизионом В сайт UA-Футбол следил в режиме онлайн (также ситуацию отслеживает наш профильный телеграмм-канал >>>). Там два гарантированных места как победители своих групп Лиги наций получают Израиль и Босния и Герцеговина (они в своих квалификационных группах находятся вне зоны выхода на Евро-2024). Еще на два места после первого этапа отбора претендуют Финляндия, Украина, Норвегия и Исландия.

Возникает вопрос о способе распределения сборных - не победителей своих групп Лиги наций между плей-офф разных Дивизионов. Такое распределение возможно по рейтингу (самый простой вариант), а возможно с помощью дополнительной жеребьевки (УЕФА оставляет для себя такую опцию, это прописано в регламенте).

Если бы формирование происходило по рейтингу, то по состоянию на данный момент плей-офф Дивизиона В дополнили бы Финляндия и Украина. Тогда были бы такие пары:

Израиль – Украина;

Босния и Герцеговина – Финляндия.

Победители полуфиналов сыграют между собой в финале, хозяин которого определится жребием. На Евро-2024 выходит одна сборная из четырех участников каждого плей-офф.

Если распределение состоится по жеребьевке, тогда из квартета Финляндия/Украина/Норвегия/Исландия две команды будут в компании с Израилем и Боснией и Герцеговиной, а две перейдут в плей-офф Дивизиона А, где места сейчас имеют сборные Нидерландов и Эстонии.

По состоянию на данный момент уместнее всего прописывать список участников плей-офф следующим образом:

Дивизион А : Нидерланды, Эстония, Финляндия/Украина/Исландия/Норвегия;

: Нидерланды, Эстония, Финляндия/Украина/Исландия/Норвегия; Дивизион В: Израиль, Босния и Герцеговина, Финляндия/Украина/Исландия/Норвегия.

В плей-офф Дивизиона С Украина перейти не может. Но команды из Дивизиона С (не победители групп Лиги наций) могут при определенных обстоятельствах дополнить плей-офф Дивизион В с Украиной.

Интересно, что в плей-офф Дивизиона А Украина может получить теоретически даже более простых соперников, чем в Дивизионе В. Например, если единственный по состоянию на сейчас участник плей-офф - победитель группы Лиги наций из Лиги А Нидерланды в квалификационной группе поднимется в топ-2, претендентом на плей-офф Дивизиона А станет Ирландия. Далее в очереди – Албания и Черногория. То есть, возможен состав участников плей-офф Дивизиона А (если распределение по жребию): Эстония, Украина, Исландия, Ирландия/Албания/Черногория.

Следующие матчи сборных пройдут в июне. Тогда состоится уже половина квалификационной дистанции.