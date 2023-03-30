Акценты. За тремя зайцами: феномен Ротаня

О чем тут пойдет речь, думаю, понятно уже не только ежу, но и всем зайцам в придачу. УАФ сегодня удалось изумить своим беспрецедентным "соломоновым" решением всю футбольную общественность, заканчивая родоначальниками этой игры. И говорят даже, что пьеса "Слуга трех господ" грозит плавно превратиться в мыльную оперу.

Что ж, попытаемся без предвзятости и эмоций разобраться в происходящем: откуда что взялось, какова логика и взаимосвязь событий, и во что это может вылиться в дальнейшем. Автор не ставит целью пляски на плинтусе, ниже которого бушует шквал критики и насмешек над незадачливым "многостаночником". Просто спокойно разберемся, что и почему происходит.

Первый заяц. Молодежная сборная

Руслан Ротань возглавил ее пять лет назад. Сменив Александра Головко, а нынче став рекордсменом по длительности пребывания в этой должности. Если же говорить о квалификационных циклах, то столько же (три) прошел с "молодежкой" только Павел Яковенко. Но в разное время, и включая работу в тандеме с Геннадием Литовченко.

У нас принято критиковать игру команды Ротаня прежде всего за результаты. Но на самом деле, на сегодня он лишь третий тренер, сумевший вывести сборную Украины (до 21 года) в финальный турнир Евро. Из одиннадцати. До него это сделали только Алексей Михайличенко и Павел Яковенко.

Первый добился титула вице-чемпиона, став блестящим исключением из нашего правила: главное – участие. Второму удалось пройти на Евро (где его команда финишировала последней в группе) с третьей попытки – как и Ротаню. То есть, Ротань уже фактически достиг второго показателя в истории нашей "молодежки", и имеет шанс его улучшить.

Еще раз: команда вышла в финальный турнир в третий раз в своей истории. Всего же таких попыток в течение минувшего тридцатилетия было шестнадцать. Поэтому: а) когда вам вещают о том, что в Украине всегда была крутая футбольная молодежь, не забывайте об этой статистике; б) обвинения в отсутствии результатов именно при Ротане абсолютно беспочвенны.

При этом следует помнить и о том, что главной задачей наставника "молодежки" является подготовка кадров для национальной команды – это аксиома. Все спортивные результаты в данном случае второстепенны и возведены в ранг официальных лишь для того, чтобы молодежь мужала в условиях, приближенных к "боевым". А чего хочется болельщикам, между нами говоря, тут вообще дело третье.

Именно поэтому, как правило, игры "молодежки" я смотрю редко, по настроению. Исключение составляют финальные турниры, которые интересны из-за повышения уровня мотивации, а также как самодостаточные фестивали футбольных резервов.

Критиковать Ротаня за игру его команды? Постоянным зрителям виднее, но глядя тупо в таблицу отборочной группы, где четырем нижестоящим соперникам было отдано лишь одно очко из двадцати четырех возможных, и где с явным фаворитом удалось зарубиться до 3:3, недоумеваешь: а как это возможно, с хреновой-то игрой?

0:5 во Франции? Так это, видимо, следствие все той же смелой игры, нет? Как там, у классиков: "пошли в атаку, а попали в плен". И еще: "лучше один раз 0:5, чем пять раз по 0:1". И т.п.

Дальше еще веселее: в плей-офф за выход на Евро Украина забила больше всех. И единственная из всех сумела одержать победу с крупным счетом, над Словакией.

При этом, опять же, следует помнить: по известным причинам, домашние матчи команде пришлось играть на нейтральных полях. Так не пора ли заканчивать мантру про "физрука" и разных прочих "кумов"?

Важно: Ротань пришел в "молодежку", как ставленник и единомышленник Шевченко. Чей тренерский штаб кардинально изменил стиль и игровую концепцию национальной сборной. На мой взгляд, в лучшую сторону. И, как в лучших домах Европы, подготовка резервов для главной команды должна была вестись в том же ключе.

Между прочим, Ротаня назначили после того как "молодежка" показала свой худший результат в истории, заняв четвертое место в отборочной группе. В то время как его задачей было, прежде всего, менять игру и прививать иную футбольную ментальность.

Не раз слышал от разных тренеров, что на создание приличной команды заново требуется три года. У Ротаня столько времени попросту не было: в силу специфики возрастного лимита его подопечных. И тем не менее, если считать годом квалификационный цикл, ему это удалось. Хотя бы исходя из результатов.

Да, он прыгнул в эти князи практически из ниоткуда – лишь без году неделя проработав ассистентом главного тренера в "Олимпике". И все. Талант, говорят. И я бы сказал, что еще не поздно это проверить. И с большим интересом наблюдал бы за нашим участием на Евро этим летом. Если бы он не погнался за вторым зайцем. А на горизонте уже замаячил и третий…

Второй заяц. "Александрия"

На самом деле, все карты спутала именно она.

Сложилось ощущение, что однажды президент клуба дал порулить им своему сыну, и так оно и осталось. По крайней мере, младший заменил старшего на трибуне, и наше внимание концентрировали уже на нем. Насколько помню, это произошло, плюс-минус, с уходом Владимира Шарана. Однако на команде если и сказалось, то в лучшую сторону.

Местный абориген и бывший тренер тамошней молодежи Юрий Гура, на мой взгляд, изрядно взбодрил игру "Александрии", которая засверкала свежими красками. Вместо заурядно-прагматичной модели мы получили одну из самых смотрибельных команд УПЛ. Считаю, что именно по игре она точно входила в четверку-пятерку лучших минувшей осенью.

Место в таблице вполне это подтверждало, а если в клубе рассчитывали на большее, чем путевка в Европу, то после первого круга шансы оставались и на борьбу за медали. То есть, говорить о невыполнении поставленных задач здесь было бы неадекватно. Тем не менее, Гура был уволен, что со стороны выглядело, как минимум, странно.

Конечно, мы не знаем их "кухни", но этот тренер всегда производил впечатление человека скромного и бесконфликтного. Однако, если правильно помню, ему вменили в вину неумение найти общий язык с молодыми игроками. Что звучит просто нонсенсом, учитывая семилетний опыт работы Гуры в юношеской команде (до 19 лет).

Зато приглашение на его место Ротаня при такой официальной версии выглядит вполне логичным. С одним существенным нюансом. Кто-нибудь помнит подобный прецедент: чтобы действующий тренер молодежной сборной принимал предложение клуба? Лично я шобы да, так нет. И на секундочку, речь идет о "молодежке", которую ждет финальный турнир. Где, кроме прочего, на кону путевка на Олимпиаду. А там мы не были ни разу.

Единственное, что приходит в голову – это памятное бегство Блохина из национальной сборной в "Динамо" десять с лишним лет назад. Помимо уровня команд, разница в том, что он именно сбежал, хоть его и упрашивали совмещать две должности хотя бы пока не найдут преемника. А тут – нет проблем. Как пел Труффальдино из Бергамо: "А я смогу! А я такой..."

Ставим себя на место Ротаня. Вас позвали возглавить клуб высшей лиги, впервые в вашей карьере. Туда вы придете в статусе успешного наставника молодежной сборной страны. Предложенные условия вас устраивают. При этом вы можете продолжать работать с "молодежкой". Финансовый фактор никто не отменял, особенно в нынешних экономических реалиях. Вы станете пафосно бить себя в грудь и кричать: ни за что???

Ситуацию однозначно спровоцировала "Александрия". И если мы провалимся с треском на молодежном Евро, то, публично сжигая чучело Ротаня, не забудьте оставить пару незлых тихих слов в адрес клуба, который взял на себя смелость конкуренции (иначе не скажешь) с национальными футбольными интересами.

При этом, как известно, погоня за двумя зайцами обычно оставляет охотника без трофеев. И затеянная Ротанем игровая перестройка в "Александрии" (повторюсь: как по мне, там, где она в ней не особо и нуждалась) вполне может выйти боком в турнирном смысле.

Казалось бы, нынешнее положение в таблице дает достаточно пространства для творческих экспериментов. Расстояние до ближайшего преследователя пока позволяет дышать свободно.

Но если сохранится тенденция очковых потерь "Александрии" (а при Ротане она уже потеряла 8 очков из 12 возможных), то эта фора растает, как прошлогодний снег. А какой-нибудь "Кривбасс" по своему потенциалу вполне в состоянии покрыть ее до финиша – впереди 40% дистанции.

Имеет смысл напомнить график результатов "Александрии" Ротаня: 3:3, 2:2, 1:1, 0:0. Такой себе обратный отсчет. Как заметил один из вас, по логике дальше пора проигрывать. А ведь нашему охотнику предстоит включиться в погоню за этим зайцем тотчас после бурного и неудачного преследования двух других.

А он сможет? Готов аплодировать первым. Хотя, как вы понимаете, этот заяц меня интересует меньше предыдущего. Как писал классик: "В очередь, сукины дети!". Конец цитаты.

Третий заяц. Национальная сборная

Собственно, здесь и говорить было бы не о чем, кабы не лишний заяц, которого мы здесь хронологически определили во вторые. Бежал бы себе охотник за двумя "законными" зайцами, пока один из них не свернул бы своей дорогой, после чего, как и положено, уносить ноги пришлось бы только другому. Но нет же, выскочил и этот, слева…

Как мне кажется, все идет к тому, что первую сборную должен будет принять Сергей Ребров. Несмотря на некоторые вбросы. По-видимому, предварительная договоренность с УАФ у него существует, остальное – дело времени. Хотя, разумеется, в наше время можно ожидать всего, включая самое неожиданное.

И вот, когда наша не самая надежная посудина отчалила от петраковского берега, а ребровский еще не виден в тумане, ей понадобился хоть какой ни есть лоцман, дабы грести в нужном направлении. Очень хотелось бы верить, что его миссия будет непродолжительной, и контуры искомого берега проступят вовремя.

Уверен, что история мирового футбола знает достаточно случаев, когда национальной сборной, в силу обстоятельств, временно руководил коуч "молодежки". Так что все было бы штатно и нормально. А всем этим цирком мы обязаны, опять же, вдруг возникшей из тумана раньше и соблазнившей лоцмана "халтурой" "Александрии".

Оставаясь наставником молодежной сборной, он не может отказаться от того, чтобы подставить плечо УАФ. Причем, как явствует из его интервью, в первую очередь, оказывая помощь будущему тренеру национальной команды – по его личной просьбе.

Словом, этого чужого зайца попросту нужно было на время покараулить, не упустить из виду. Нисколько на него не претендуя, не спугнув своими выстрелами, лишь погнать в нужном направлении. После чего торжественно передать бразды охоты важному гостю. Который к началу потехи опоздал, но непременно хочет добиться своего трофея.

(Конкретно игре с Англией была посвящена предыдущая статья блога. И сказано там было более чем достаточно. Если коротко: учитывая уровень и тонус соперника, промежуточное состояние команды, отсутствие нормальной подготовки после полугодовой паузы и да, пожарного временщика у руля – понять и забыть. А кому не можется – обнять и плакать.)

Бывают и такие случаи в егерской практике. Но теперь главное – своих зайцев не упустить: двух сразу. Та еще задачка… А он такой? А он упрямый?

Ну а если все-таки представить себе, что Ротань останется тренером обеих сборных, тогда 19 июня ему нужно будет руководить главной командой страны в матче отбора на Евро-2024, который завершится к полуночи, а уже через 42 часа – стартовать с "молодежкой" в финальном турнире. Вы сами в это верите? А Руслан Петрович?

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine, UA-Футбол