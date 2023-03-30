Кирилл Ковалец: Я уверен в Ротане и поддерживаю его

Экс-хавбек "Черноморца" и сборной Украины Кирилл Ковальчук высказался о ситуации с главным тренером в национальной команде.

"Я в нем уверен и поддерживаю Ротаня. Человек действительно много работает. Руководил сборной на "Уэмбли", быстро восстановился и на следующий день поехал руководить молодежкой.

Да, не везде получился удачный результат, но я уверен, что это не связано с тем, что он работает на данный момент на трех должностях.

Руслан Петрович не настолько мало сделал для украинского футбола, чтобы не получить этот шанс и не получить поддержки в такой момент.

Ничего страшного нет, что нет побед. Можно на любого тренера так сказать: Луческу или Моуриньо. Вы посмотрите, как человек работает, какие футболисты у него прогрессируют, в какой футбол играет его команда, какие задачи ставятся и как он их выполняет", - сказал Ковальчук.