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Кирилл Ковалец: Я уверен в Ротане и поддерживаю его
Человек действительно много работает
фото - УАФ
Экс-хавбек "Черноморца" и
"Я в нем уверен и поддерживаю Ротаня. Человек действительно много работает. Руководил сборной на "Уэмбли", быстро восстановился и на следующий день поехал руководить молодежкой.
Да, не везде получился удачный результат, но я уверен, что это не связано с тем, что он работает на данный момент на трех должностях.
Руслан Петрович не настолько мало сделал для украинского футбола, чтобы не получить этот шанс и не получить поддержки в такой момент.
Ничего страшного нет, что нет побед. Можно на любого тренера так сказать: Луческу или Моуриньо. Вы посмотрите, как человек работает, какие футболисты у него прогрессируют, в какой футбол играет его команда, какие задачи ставятся и как он их выполняет", - сказал Ковальчук.
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