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Кирилл Ковалец: Я уверен в Ротане и поддерживаю его

Национальная сборная Украины
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(1 голосов)

Человек действительно много работает

Кирилл Ковалец: Я уверен в Ротане и поддерживаю его

фото - УАФ

Новина українською

Экс-хавбек "Черноморца" и сборной Украины Кирилл Ковальчук высказался о ситуации с главным тренером в национальной команде.

"Я в нем уверен и поддерживаю Ротаня. Человек действительно много работает. Руководил сборной на "Уэмбли", быстро восстановился и на следующий день поехал руководить молодежкой.

Да, не везде получился удачный результат, но я уверен, что это не связано с тем, что он работает на данный момент на трех должностях.

Руслан Петрович не настолько мало сделал для украинского футбола, чтобы не получить этот шанс и не получить поддержки в такой момент.

Ничего страшного нет, что нет побед. Можно на любого тренера так сказать: Луческу или Моуриньо. Вы посмотрите, как человек работает, какие футболисты у него прогрессируют, в какой футбол играет его команда, какие задачи ставятся и как он их выполняет", - сказал Ковальчук.

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В статье: Руслан Ротань Украина
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Комментарии (2)
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филанкрот (donetsk)
30.03.2023 в 20:06
Ковальчук чи Ковалець?
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balamyt (Boston)
30.03.2023 в 20:00
Я уважаю Руслана Ротаня и как бывшего игрока моего Днепра ,одного из лучших игроков СБУ ,тренера мол.сборной ,но как он будит успевать работать и в клубе и теперь еще и гл.тренером СБУ... не представляю . Скорее всего что Ребров не примет СБУ т.к. интересы в араб. клубе ему как то более предпочтительней (судить его не буду) .,но пофигистская позиция УАФ мне не понятна ..очевидно желающих возглавить сейчас СБУ просто не нашлось..(.Временщиком никто быть не хочет )..легче все взвалить на Ротаня...Поэтому я бы не стал упрекать Руслана во всеядности...Его любят игроки молодежки ,поддерживают и уважают игроки СБУ ,и Почему -то я уверен что у него получится...Пожелаем же ему Здровья и Удачи
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