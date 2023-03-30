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Дмитрий Михайленко: Сборной Украины добиться результата в отборе Евро будет очень тяжело
Все против нас
uaf.ua
Экс-хавбек "Динамо" и
"Сейчас сборная Украины находится в какой-то переходной фазе, идет смена поколений. Политическая и военная обстановка тоже не способствует тому, чтобы сборная показывала какую-то стабильную игру.
Здесь все факторы играют свою роль. Когда игроки много ездят и долго не бывают дома, это тоже накладывает определенный отпечаток. Плюс, психологическое состояние ребят не оптимальное. Этот игровой цикл будет очень тяжелым, с учетом и силы Англии и Италии. Добиться результата при таких обстоятельствах в этом отборочном цикле будет очень тяжело", - сказал Михайленко.
Напомним, что кроме Украины в группе С за путевку на Евро кроме Украины борются Англия, Италия, Северная Македония и Мальта.
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