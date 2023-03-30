Дмитрий Михайленко: Сборной Украины добиться результата в отборе Евро будет очень тяжело

Экс-хавбек "Динамо" и сборной Украины Дмитрий Михайленко высказался о перспективах национальной команды в группе отбора Евро-2024.

"Сейчас сборная Украины находится в какой-то переходной фазе, идет смена поколений. Политическая и военная обстановка тоже не способствует тому, чтобы сборная показывала какую-то стабильную игру.

Здесь все факторы играют свою роль. Когда игроки много ездят и долго не бывают дома, это тоже накладывает определенный отпечаток. Плюс, психологическое состояние ребят не оптимальное. Этот игровой цикл будет очень тяжелым, с учетом и силы Англии и Италии. Добиться результата при таких обстоятельствах в этом отборочном цикле будет очень тяжело", - сказал Михайленко.