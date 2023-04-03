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Сабо - о совмещении Ротаня: Это стыд, потому что мы не Люксембург или Андорра
Йожеф Йожефович от такого предложения отказался бы
ТК Футбол 1/2/3
Экс-тренер "Динамо" и
"Ситуация, когда национальная команда находится без главного тренера, а Руслан Ротань объединяет работу в молодежной команде и "Александрии" с обязанностями в сборной – ненормальная. И списывать все на войну нельзя. Украина не должна отказываться от чемпионата Европы. Понятно, что психологически всем тяжело, но дело нужно делать.
Насколько я знаю, это впервые в истории украинского футбола, когда один тренер руководит сразу тремя командами. Если бы мне в свое время предложили такое, я бы отказался.
И в молодежной сборной, и в "Александрии" Руслан Ротань что-то должен делать, это очевидно. Как на это найти время, когда в той же первой сборной требовалось уже к 20 апреля написать план тренировок, учитывая, что поединок с Англией 26 числа. Безусловно, в национальной команде есть игроки, которых не нужно в эти 5-6 дней тренировать, потому что они в тонусе, но игры у сборной Украины не было, и это стыд, потому что мы не Люксембург или Андорра", - заявил Сабо.
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