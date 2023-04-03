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Славен Билич - кандидат на пост главного тренера сборной Украины, - Фабрицио Романо

Национальная сборная Украины
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(1 голосов)

Вот это поворот

Славен Билич - кандидат на пост главного тренера сборной Украины, - Фабрицио Романо

Фото: watfordfc.com

Новина українською

Известный хорватский специалист Славен Билич является кандидатом на должность главного тренера сборной Украины.

Такую информацию дает журналист и инсайдер Фабрицио Романо.

По данным источника, с Биличем проведут переговоры, если УАФ "примет решение о срочных изменениях".

Напомним, что сейчас исполняющим обязанности главного тренера сборной Украины является Руслан Ротань. Летом команду якобы должен был принять Сергей Ребров, однако в последнее время СМИ начали писать о том, что у Сергея Станиславовича есть и другие предложения по работе.

Также отметим, что последним местом работы хорватского спеицалиста был "Уотфорд", откуда тренер был уволен в начале марта.

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В статье: Украина Славен Билич
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Источник:
Фабрицио Романо

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Комментарии (2)
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Alex-696 (Немирів)
03.04.2023 в 20:30
Ого, класна новина!
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0
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adey (Korosten)
03.04.2023 в 20:05
Біліч красунчик.головне, що не сєпар.у нас з хорватами схожі історії.
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