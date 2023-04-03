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Славен Билич - кандидат на пост главного тренера сборной Украины, - Фабрицио Романо
Вот это поворот
Фото: watfordfc.com
Известный хорватский специалист Славен Билич является кандидатом на должность главного тренера
Такую информацию дает журналист и инсайдер Фабрицио Романо.
По данным источника, с Биличем проведут переговоры, если УАФ "примет решение о срочных изменениях".
Напомним, что сейчас исполняющим обязанности главного тренера сборной Украины является Руслан Ротань. Летом команду якобы должен был принять Сергей Ребров, однако в последнее время СМИ начали писать о том, что у Сергея Станиславовича есть и другие предложения по работе.
Также отметим, что последним местом работы хорватского спеицалиста был "Уотфорд", откуда тренер был уволен в начале марта.
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