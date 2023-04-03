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Национальная сборная Украины

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Источник: УАФ уже контактировала с Биличем по поводу работы в сборной Украины

Национальная сборная Украины
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Новый претендент на вакантную должность

Источник: УАФ уже контактировала с Биличем по поводу работы в сборной Украины

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Журналист The Times Жак Талбо предоставил свежую информацию о возможном назначении Славена Билича главным тренером сборной Украины.

Источник пишет о том, что УАФ уже контактировала с тренером, а формальные переговоры состоятся вскоре.

Напомним, что последним местом работы хорватского специалиста был "Уотфорд", откуда тренер был уволен в начале марта.

Также раньше он работал с "Хайдуком", сборной Хорватии, "Бешикташем", "Вест Хэмом", "Аль-Иттихадом", "Локомотивом", "Вест Бромвичем" и китайским "Бейцзине".

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В статье: Украина Славен Билич
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Комментарии (1)
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TarasLviv2019 (LVIV)
03.04.2023 в 23:20
з Маркевичем сконтактуйте!
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