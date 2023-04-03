Источник: УАФ уже контактировала с Биличем по поводу работы в сборной Украины

Журналист The Times Жак Талбо предоставил свежую информацию о возможном назначении Славена Билича главным тренером сборной Украины .

Источник пишет о том, что УАФ уже контактировала с тренером, а формальные переговоры состоятся вскоре.

Напомним, что последним местом работы хорватского специалиста был "Уотфорд", откуда тренер был уволен в начале марта.

Также раньше он работал с "Хайдуком", сборной Хорватии, "Бешикташем", "Вест Хэмом", "Аль-Иттихадом", "Локомотивом", "Вест Бромвичем" и китайским "Бейцзине".