Сабо: Я сразу сказал, что назначение Петракова - неверное решение и результата не будет

Экс-тренер "Динамо" и сборной Украины Йожеф Сабо порассуждал о том, кто должен возглавить национальную команду.

- Стоит ли всем ждать Сергея Реброва, который якобы должен впоследствии возглавить сборную Украины?

– Я очень хорошо отношусь к Реброву. Он очень трудолюбивый и, вообще, просто молодец. Но если он не может этого сделать, то о чем мы говорим? Я уверен, если в клубе ему предложат продлить сотрудничество, он согласится. Сергей понимает, что сборной сейчас нет, и нужно время, чтобы навести порядок. К тому же Ребров никому не давал стопроцентного обещания, мол, все – еду…

– Тогда, по вашему мнению, кто согласится возглавить сборную Украины на полгода, в такой ситуации, как сейчас?

- Не хочу называть конкретные фамилии, однако, у нас есть специалисты, которые и футболистами были хорошими, и на тренерской ниве достаточно уже поработали. Я думаю, что такие специалисты согласились бы работать с национальной командой, но, считаю, им нужно предложить контракт не на полгода, а минимум на два-три года, и заверить, что внедрять свои идеи они смогут до конца, несмотря ни на что. Однако с людьми нужно разговаривать!

- Возглавить "сине-желтых" мог бы, например, Олег Кузнецов, работающий с юношеской сборной Украины?

– Переключаться с работы с юношами на национальную команду трудно. Вспомните Петракова, согласившегося это сделать. Я тогда сразу сказал, что это неверное решение, и результата не будет, и, как выяснилось, был прав. Петраков буквально с первых дней своей работы не смог поладить с Малиновским, потом еще и с некоторыми другими футболистами. И это послужило проблемой. Поэтому подобный вариант – значительный риск.

- Сборная Украины нуждается в омоложении уже сейчас?

- Молодежь нужно адаптировать в команду постепенно – так было всегда, и это – самый разумный вариант. В любой команде, тем более, в сборной, нужны очень опытные игроки, по сути, являющиеся тренерами на поле. Надо только вызвать ветеранов с характером. Вот, например, Степаненко – он сейчас лучший "опорник" в украинском футболе, и капитан "Шахтера".

Не требует кардинального омоложения наша средняя линия, где есть очень хорошие исполнители. Но руководителю сборной в дальнейшем следует избегать такой ситуации, как с Коноплянкой во время игры против Англии. Выпускать его на одну минуту – это стыд. Зачем это делать? Если вызов Коноплянки – это стратегия для достижения результата, то тогда он должен отыграть минимум 15-20 минут. Поэтому я и говорю – с будущим тренером сборной Украины должен быть подписан контракт на три года – до лета 2026, с возможностью спокойно проводить селекцию.

- Учитывая, что в нашей отборочной группе есть такие соперники, как Англия и Италия, на что может рассчитывать наша национальная команда?

– То, что мы проиграли англичанам на выезде, не страшно. Вся борьба еще впереди, но, думаю, мало кто сомневается, что за первые два места в этой группе сразятся именно Англия с Италией. А вот за третье место сборная Украины способна сразиться. При разумной подготовке к июньским матчам отбора у нас есть шанс взять максимум и оставить за своей спиной Северную Македонию и Мальту. Конечно, если бы не было войны и всех связанных с ней чрезвычайных обстоятельств, украинцы смогли бы подвинуть и сборную Италии, которая сейчас переживает серьезную перестройку.