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Билич заинтересован в работе со сборной Украины - Источник
Финансовый фактор не станет проблемой
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
В понедельник, 3 апреля, появилась информация, что Славен Билич считается одним из главных кандидатов на должность главного тренера сборной Украины.
Как утверждают хорватские и турецкие СМИ, хорвату интересен вариант с украинской национальной командой. Более того, финансовый фактор не станет проблемой. 54-летний Билич должен получить 400 тысяч фунтов компенсации за недавнее увольнение из "Уотфорда".
Раньше Славин работал с "Хайдуком", сборной Хорватии, "Бешикташем", "Вест Хэмом", "Аль-Иттихадом", "Локомотивом", "Вест Бромвичем" и китайским "Бейцзине".
Напомним, что сейчас исполняющим обязанности главного тренера сборной Украины является Руслан Ротань. Летом команду якобы должен был принять Сергей Ребров, однако в последнее время СМИ начали писать о том, что у Сергея Станиславовича есть и другие предложения по работе.
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