Билич заинтересован в работе со сборной Украины - Источник

В понедельник, 3 апреля, появилась информация, что Славен Билич считается одним из главных кандидатов на должность главного тренера сборной Украины.

Как утверждают хорватские и турецкие СМИ, хорвату интересен вариант с украинской национальной командой. Более того, финансовый фактор не станет проблемой. 54-летний Билич должен получить 400 тысяч фунтов компенсации за недавнее увольнение из "Уотфорда".

Раньше Славин работал с "Хайдуком", сборной Хорватии, "Бешикташем", "Вест Хэмом", "Аль-Иттихадом", "Локомотивом", "Вест Бромвичем" и китайским "Бейцзине".

Напомним, что сейчас исполняющим обязанности главного тренера сборной Украины является Руслан Ротань. Летом команду якобы должен был принять Сергей Ребров, однако в последнее время СМИ начали писать о том, что у Сергея Станиславовича есть и другие предложения по работе.