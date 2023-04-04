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Национальная сборная Украины

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Билич заинтересован в работе со сборной Украины - Источник

Национальная сборная Украины
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(1 голосов)

Финансовый фактор не станет проблемой

Билич заинтересован в работе со сборной Украины - Источник

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

В понедельник, 3 апреля, появилась информация, что Славен Билич считается одним из главных кандидатов на должность главного тренера сборной Украины.

Как утверждают хорватские и турецкие СМИ, хорвату интересен вариант с украинской национальной командой. Более того, финансовый фактор не станет проблемой. 54-летний Билич должен получить 400 тысяч фунтов компенсации за недавнее увольнение из "Уотфорда".

Раньше Славин работал с "Хайдуком", сборной Хорватии, "Бешикташем", "Вест Хэмом", "Аль-Иттихадом", "Локомотивом", "Вест Бромвичем" и китайским "Бейцзине".

Напомним, что сейчас исполняющим обязанности главного тренера сборной Украины является Руслан Ротань. Летом команду якобы должен был принять Сергей Ребров, однако в последнее время СМИ начали писать о том, что у Сергея Станиславовича есть и другие предложения по работе.

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В статье: Украина Славен Билич
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Источник:
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Комментарии (1)
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Zhanfran (Харьков)
04.04.2023 в 13:10
Ну наконец-то. Толковый дядька.
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